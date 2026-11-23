유승민 전 의원이 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련해 "판사들이 저항해야 한다"고 주장했다.

유 전 의원은 23일 자신의 페이스북에 전국법관대표회의 의장 강동원 서울가정법원 부장판사 글을 보도한 기사를 공유하면서 "탄핵 사유도 없는 (조희대) 대법원장을 탄핵소추하는 것은 민주공화정에 대한 중대한 도발"이라고 민주당을 비판했다.

유 전 의원은 "판사들이 폭정에 침묵하고 방관한다면 누가 대신 사법부 독립을 지켜주겠나"라며 "판사들이 용기 있게 일어나 저항할 때 많은 국민이 함께할 것"이라고 주장했다.

앞서 강동원 전국법관대표회의 의장은 22일 밤 법원 내부망인 코트넷에 "사법부 독립 침해에 대한 유감"이라는 제목의 글을 올리고 "최근 일부 정치권의 사법부 독립 침해 정도가 우려스럽다. 어느 지점까지 인내해야 할지 혼란스럽다"며 "우리가 처한 상황은 나약한 선언문으로 해결되지 않을지도 모른다. 끝내 탄핵소추를 의결한다면 우리도 '행동'으로 나서야 하지 않을까"라고 주장했다.

강 의장은 한덕수 전 국무총리의 내란죄 일부가 무죄 취지로 대법원 전원합의체에서 파기환송 결정이 내려진 것을 언급하며 "대법관 전원의 합의로 나온 판결을 계기로 대법원장을 탄핵하는 것은 사실상 대법원 전체를 탄핵하는 것 "이라며 "하급심을 포함한 사법부 전체에 부당한 압력을 가하겠다는 것"이라고 주장했다.