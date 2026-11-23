경기 오산시가 2027년 경기도장애인체육대회와 경기도체육대회를 시민과 함께 만들어갈 시민서포터즈 100명 내외를 모집한다고 23일 밝혔다.

모집 기간은 다음 달 11일까지이며, 선발된 서포터즈는 내년 1월 발대식과 사전교육을 거쳐 5월 대회 종료까지 활동한다.

▲오산시청 전경 ⓒ오산시

서포터즈는 대회 사전 홍보와 경기장 응원, 개·폐회식 및 성화봉송 참여, 현장 사진·영상 기록 등 대회 전반에 참여한다. 사진과 영상, SNS 활동에 관심 있는 시민은 디지털 크리에이터·현장취재단으로도 활동할 수 있다.

신청 대상은 오산시 거주자와 관내 직장인, 고등학교·대학교 재학생, 관내 기관·단체 소속자다. 신청서와 개인정보 동의서, 자격 증빙서류를 담당자 이메일이나 등기우편으로 제출하면 된다.

시는 지원 동기와 참여 의지, 활동계획 등을 심사해 다음 달 중 선발 결과를 발표할 예정이다. 서포터즈에게는 단체복과 응원용품, 활동인증서 등을 지원하며 우수활동자에게는 표창도 수여한다.

한편 제17회 경기도장애인체육대회는 내년 4월 19일부터 21일까지, 제73회 경기도체육대회는 5월 7일부터 9일까지 오산에서 개최된다.