경기 하남시가 겨울철 폭설과 한파로 인한 시민 피해를 줄이기 위해 제설 장비를 확충하고 취약계층 보호에 나선다.

하남시는 내년 3월 15일까지 4개월간을 '겨울철 자연재난 대책기간'으로 정하고 대설과 한파에 대비한 종합대책을 추진한다고 23일 밝혔다.

▲하남시청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

우선 제설 인력 73명과 장비 89대를 투입해 495개 노선, 총 267.4㎞ 구간을 관리한다. 친환경 제설제 3811t 확보를 목표로 비축량을 늘리고, 은고개와 상여고개 등 제설 취약구간 4곳을 집중 관리한다.

보행자 안전을 위해 육교와 오르막길 등 취약지역 43곳에는 동별 제설지원반을 투입하고, 14개 동과 민간단체가 참여하는 마을제설반도 운영한다. 노후주택과 주거용 비닐하우스 등 적설 취약시설 86곳에 대한 안전점검도 진행한다.

한파 취약계층 보호를 위한 지원도 강화한다. 경로당 166곳을 포함한 한파쉼터 187곳과 숙박형 응급대피소 2곳을 운영하고, 기초생활수급 독거노인과 중증장애인 가구에는 월 5만 원의 난방비를 지원한다.

또한 방문건강관리 등록 가구 4113곳을 대상으로 건강 상태를 확인하고, 이동노동자 쉼터 운영과 농축산업 피해 예방 활동도 병행한다.

시는 24시간 재난안전상황실을 운영하고 기상특보에 따라 재난안전대책본부를 가동하는 등 신속한 대응체계를 유지할 방침이다.

이현재 시장은 “공무원과 민간단체, 시민이 함께하는 제설체계를 구축해 겨울철 안전 사각지대를 줄이고, 한파 취약계층 보호에도 빈틈없이 대응하겠다”고 말했다.