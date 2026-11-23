구리 촉매 첨가한 액체 금속 합금 활용… 촉매의 성능과 안정성 ↑



전기·물 소모율, 이산화탄소 발생량 ↓… " 청록 수소 대량생산 상용화 앞당길 핵심 기반될 것"

▲아주대학교 전경. ⓒ아주대학교

대표적인 차세대 친환경 에너지원으로 꼽히는 ‘청정 수소’를 온실가스의 배출 없이 안정적으로 대량 생산할 수 있는 길이 열렸다.

23일 아주대학교에 따르면 첨단신소재공학과·대학원 에너지시스템학과 서형탁 교수 연구팀은 이산화탄소의 배출 없이도 순도 높은 ‘청정 수소’와 고부가가치 ‘고체 탄소’를 동시에 대량으로 생산할 수 있는 차세대 액체 금속 촉매 공정을 개발했다.

서형탁 교수 연구팀은 화공분야 국제 학술지 ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal, CEJ) 11월호’에 게재한 ‘메탄 열분해 중 메탄 전환 향상 및 고품질 탄소 회수를 위한 저원자가 구리 촉진 니켈-비스무트 합금(Sub-valent copper-promoted nickel-bismuth alloy for enhanced methane conversion and high-quality carbon recovery during methane pyrolysis)’를 통해 이 같은 연구결과를 공개했다.

이번 연구는 석유·석탄·가스 등을 이용해 에너지를 생산하는 과정에서 배출되는 온실가스를 줄일 수 있는 친환경 에너지원인 수소를 생산하는 과정에서 높은 비용이 발생함에도 여전히 다량의 온실가스의 배출되는 공정을 개선하기 위한 것이다.

실제 전 세계 산업용 수소의 약 40%를 차지하는 ‘그레이 수소’의 경우, 천연가스의 주성분인 메탄(CH₄)을 고온의 수증기와 반응시키는 수증기 개질(Steam Methane Reforming, SMR) 방식을 통해 생산하는 과정에서 다량의 이산화탄소가 발생하고 있다.

이를 대체하기 위한 ‘그린 수소’는 물을 전기로 분해하는 수전해 방식으로 생산돼 탄소 배출량이 0%지만, 생산 과정에서 막대한 전기에너지가 소모되는 것은 물론, 백금(Pt)과 이리듐(Ir) 등 고가의 귀금속 촉매가 필요해 현재 전 세계 수소 생산량의 2% 수준에 불과한 실정이다.

▲아주대학교 서형탁 교수 연구팀이 개발한 ‘청정 수소’ 생산 공정도. ⓒ아주대학교

이 같은 단점을 개선하기 위해 연구팀은 액체 상태의 ‘니켈-비스무트(NiBi) 합금 촉매’에 미량의 ‘염화구리(CuCl₂) 전구체’를 첨가해 촉매의 성능과 안정성을 끌어 올렸다.

천연가스의 주성분인 메탄(CH₄)을 직접 분해해 수소와 고체 탄소로 분리하는 ‘촉매 메탄 열분해(CMP)’ 기술을 활용해 1050℃의 고온 반응 조건에서 2wt%의 구리(Cu)가 첨가된 NiBi 촉매를 통해 기존 순수 NiBi 촉매 대비 메탄 전환율(분해율)을 18.97% 향상시키고, 화학 반응을 일으키는 데 필요한 활성화 에너지 장벽을 209.08 kJ/mol에서 196.68kJ/mol로 낮춰 반응 효율을 높인 것이다.

특히 해당 공정을 통해 수소와 함께 생성된 탄소 부산물을 타이어나 잉크의 원료 및 이차전지 소재 등 산업적으로 활용 가치가 매우 높은 고품질의 ‘다층 흑연성 탄소(Few-layer graphitic carbon)’ 형태로 생산할 수 있다.

아주대 관계자는 "이번 연구는 막대한 전력 인프라가 필수적인 ‘수소 수전해 기술’의 경제적 한계와 화석연료 기반 개질 공정의 환경적 한계를 동시에 극복할 수 있다는데 의미가 있다"며 "풍부한 천연가스를 직접 활용하면서도 환경 오염이 없고, 부수적으로 얻어지는 고부가가치 흑연성 탄소를 판매해 전체 수소 생산 단가를 상쇄할 수 있는 등 이산화탄소 배출 없는 ‘청록 수소’ 대량생산의 상용화를 앞당길 핵심 기반이 될 것"이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 아주대 대학원 에너지시스템학과 박사과정의 모하파트라 구라브(Gourab Mohapatra)·이영재 학생이 공동 제1저자로 참여했고, 서형탁 교수는 교신저자로 이름을 올렸다.