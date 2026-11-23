경북 영주시가 2027년도 본예산안에 노인일자리 사업비 173억 원과 영주사랑상품권 할인 보전비 120억 원을 반영했다. 투자기업 인센티브와 지역활력타운 조성 등 기업 유치와 정주 여건 개선 사업에도 재원을 배정했다.

영주시는 올해보다 260억 원(2.35%) 늘어난 1조 1천330억 원 규모의 내년도 본예산안을 편성해 영주시의회에 제출했다고 23일 밝혔다.

일반회계는 1조 377억 원으로 316억 원 늘었고, 특별회계는 953억 원으로 56억 원 줄었다.

▲ 영주시청전경 ⓒ 영주시(사진제공)

분야별로는 사회복지가 3천364억 원으로 전체 예산안의 29.69%를 차지했다. 농림해양수산 1천648억 원, 환경 1천526억 원, 문화·관광 736억 원, 일반공공행정 605억 원, 교통·물류 591억 원이 뒤를 이었다.

시는 지역 내 소비를 뒷받침하기 위해 영주사랑상품권 할인 보전과 함께 글로컬상권 육성에 20억 원, 전통시장 시설 현대화에 16억 원을 편성했다. 기업 유치와 생활환경 개선에는 지역활력타운 조성 94억 원, 투자기업 인센티브 48억 원, 농업근로자 기숙사 건립과 휴천2동 뉴빌리지 사업에 각각 20억 원을 반영했다. 시청 주차장 조성에 필요한 보상비도 5억 원을 담았다.

재난 예방과 의료·교통 지원 사업도 예산안에 포함됐다. 우곡천 하천재해예방사업에 40억 원, 대한노인회 영주시지회 신축에 30억 원을 배정했다. 저상버스 구입에 14억 원, 응급실 전담의사 인건비에 13억 원을 반영했다. 분만산부인과 운영과 스마트승강장 설치에 각각 5억 원, 산후조리비 지원에 4억 원을 편성했다.

제65회 경북도민체육대회 준비를 위해 시가지 도로포장에 30억 원, 대회 운영에 9억 원을 반영했다. 영주 스포츠클라이밍장과 스포츠컴플렉스 조성에는 각각 30억 원과 25억 원을 배정했다. 관광 분야에는 부석사 관광자원 개발 20억 원, 선비세상 등 관광지 사계절 화원 조성 13억 원, 영주사과축제 지원 6억 원을 담았다.

황병직 영주시장은 “영주시의 2027년 예산이 시민의 삶을 지키고 미래를 위해 온전히 쓰일 수 있도록 신중하고 책임감 있게 편성했다”고 말했다.

내년도 본예산은 영주시의회 심의·의결을 거쳐 확정된다.