국회 국방위원회가 청해부대의 작전 구역을 오만 해역으로 확대하는 파견 연장 수정 동의안을 상정했다. 이번 파견 연장으로 미국과 이란 전쟁에 개입될 여지가 있다는 우려가 나오는 가운데, 동의안에는 전쟁 종료에 준하는 상황이 아닌 한 파병하지 않는다는 원칙이 담겨 있지 않아, 여당에서도 이 부분에 대한 국방부의 확인을 요구했다.

23일 국회 국방위원회에서 더불어민주당 김병주 의원은 정부가 기존에 언급한 '허용적(permissive) 환경'과 '호르무즈 해협 진입 시 별도 동의'는 동의안에 없는데 넣을 용의가 있냐는 질문에 강신철 국방부 장관은 "허용적 한계에 대해서는 다른 국가들도 적용하는 부분이기 때문에 저희도 의견을 드리도록 하겠다"라고 답했다.

국방부는 지난 5일 청해부대 임무 구역 확대 및 추가 자산 파견 등을 주요 내용으로 하는 파견 연장 수정 동의안을 국회에 제출할 예정이라면서 기존 청해부대의 작전 지역을 아덴만 해역에서 오만 남방 외해까지 넓힐 예정이라고 밝혔다.

국방부는 이미 파견된 구축함 외에 해군 해상초계기 P-8A 포세이돈 1대, 무인잠수정(UUV)·무인수상정(USV)·수중무인탐사기(ROV) 등 무인 소해전력과 이를 운용할 폭발물처리반(EOD)팀을 추가할 예정이며 인원 역시 75명을 증원하여 총 395명 이내로 파견 규모를 확대하겠다고 밝힌 바 있다.

당시 국방부는 EOD반과 무인 소해전력의 경우 향후 호르무즈 해협에서 소위 '허용적 환경'이 갖춰져 국제사회가 이 지역에서 기뢰 제거 등에 나설 경우 동참을 준비하기 위해 파견되는 성격도 있다고 설명했다.

국방부 당국자는 "청해부대 파병의 핵심 목적은 오직 청해부대 자체의 임무 수행을 위한 것"이라며 "허용적 환경이 조성되지 않는 한 파병하지 않는다는 원칙에는 변함이 없다"라는 입장을 내놨다. 그는 허용적 환경에 대해 "전쟁 종료 또는 이란과 미국 간의 양해각서(MOU) 체결을 통해 항행의 자유 작전이 보장되는 상태"라고 정의했다.

더불어민주당 민홍철 의원도 이 부분을 지적하면서 "이란 전쟁에 개입해서는 안 된다는 것을 명확하게 천명해야 될 필요가 있다"라고 강조했다.

민 의원은 "부유기뢰제거나 초계 활동을 할 때 본의 아니게 불가피하게 충돌이 야기하는 경우를 전혀 배제할 수 없다고 보는데 그 부분이 우려된다"라며 "지금 작전 범위가 오만 해역이지만 호르무즈하고 근접한 부분이다. 그런 경우 어떻게 대책을 세울 것인지가 굉장히 중요할 것 같다"라고 말했다.

민 의원은 정부가 제시한 '국제적인 항행의 자유 회복을 위한 국제적 노력'에 대해서도 분명하게 할 필요가 있다고 지적했다. 청해부대 파병 연장 동의안에 국제 해상교통로상 항행 자유 회복 지원이 임무로 포함돼 있는데, 이것이 향후 호르무즈 해협 기뢰제거 작전 참여 가능성에 대비하려는 목적이 있는 상황에서 자칫 전쟁에 휩쓸려 들어가게 되는 것 아니냐는 우려가 나오고 있기 때문이다.

이에 대해 강 장관은 "국제 해양 안보작전의 범위 내에 있다는 것"이라며 "국제 해양 안보작전이라는 범위 하에 정해부대를 기존에도 운영했지 않았나. 그 범위 내에 있다는 것"이라고 답했다.

이날 정부의 수정 동의안을 검토한 공춘택 수석전문위원은 검토 보고에서 청해부대의 파견 연장은 필요한 측면이 있다고 보인다면서도 "청해부대 임무 수행 과정에서 특정 국가 간 군사 작전에 대해 불개입 원칙이 준수될 수 있도록 할 필요가 있고 임무 수행 과정에서 우발적으로 무력 충돌 등으로 인하여 우리 장병이 위험에 노출되지 않도록 작전 단계별 안전대책과 비상상황 발생 시 대응 체계를 구체적으로 마련하는 한편 임무 수행 시 장병의 생명과 안전이 최우선적으로 고려되도록 할 필요가 있다"라고 밝혔다.

공 수석전문위원은 "아울러 청해부대 작전 구역 확대 및 해상 초계기 추가 파견 등이 외교적 마찰이나 군사적 긴장을 초래하지 않도록 각 전력의 임무와 활동 범위 등을 명확히 설정하고 관련 국가의 소통 및 긴장 완화 대책을 수립하여 추진할 필요가 있다고 보았다"라고 전했다.

조국혁신당은 이날 임명희 대변인 논평을 통해 청해부대 파병 연장이 "단순한 해상교통로 보호를 넘어 특정 국가에 대한 군사적 감시나 견제로 인식될 가능성을 배제하기 어렵다"라며 국방위 전문위원 보고서에서 "특히 초계기의 관측 대상과 비행경로, 활동 방식에 따라 상대국이 이를 군사정보 수집이나 적대적 행위로 받아들일 소지가 크다는 점도 확인됐다"라고 지적했다.

임 대변인은 "아울러 무인 소해장비 전력이 기뢰 탐지 및 제거에 나설 경우에도 상대국의 군사 활동을 무력화하려는 조치로 해석되어 역내 외교적 마찰과 군사적 긴장을 유발할 우려가 있다고 보고서는 짚었다"라고 전했다.

그는 "정부와 민주당이 명확한 기준과 납득할 만한 설명 없이 동의안 처리를 강행한다면, 이는 스스로 외교적 분란의 불씨를 지펴 오히려 대한민국과 국민의 안전을 위협하는 결과를 초래할 것"이라며 "국회는 앞으로 이어질 법안 심사 과정에서 정부가 제시한 작전 범위와 전력 운용의 한계를 엄격히 따져 물어야 한다"라고 강조했다.