22일(이하 현지시간) 리비아 동부 벵가지에서 우크라이나 무인기(드론)가 러시아 해군 함정을 공격하며 우크라이나 전장이 북아프리카까지 확대했다는 우려가 나온다. 전날 핀란드만 인근 발트해 공해상에서 러 화물선이 피격된 뒤다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 내년 민주당의 양원 장악 전 우크라 종전 협상을 끝맺고 싶어 한다는 보도에 유럽에선 기대와 우려가 동시에 나오고 있다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 23일 소셜미디어(SNS)를 통해 리비아 해안에서 해상 무인기 7대를 투입해 러 초계함 '메르쿠리'를 침몰시켰다고 밝혔다. 그는 메르쿠리와 함께 러 Ka-27 전투 헬기 또한 파괴했으며 또 다른 공격으로 무기 수송에 사용된 러 건화물선 '앙가라' 또한 타격했다고 밝혔다.

전날 <AP> 통신은 리비아 동부 벵가지 해군기지에 대한 공격으로 메르쿠리가 심각한 손상을 입었고 기지 내 화재가 발생했다고 리비아 동부·남부를 통제하는 리비아 국민군 관계자 2명을 인용해 보도했다. 이들은 초기 조사에 따르면 우크라이나군이 리비아 서부에서 운영하는 기지에서 메르쿠리를 향해 해상 무인기 여러 대가 발사됐고 최소 4대가 요격됐지만 두 대는 함정을 타격했다고 전했다.

리비아 동부 정부는 성명을 통해 22일 공습으로 기지에 폭발과 화재가 발생했다고 밝혔다. 성명은 이 선박은 러시아와 리비아 동부 정부 간 협력 협정 일환으로 연료 및 물자 보급 일환으로 정박해 있는 상태였다고 덧붙였다. 선박이나 화물 내역 관련 구체적 설명은 없었다.

리비아는 2011년 독재자 무아마르 카다피 축출 뒤 두 개의 정부로 나뉜 상태로, 트리폴리에 기반을 둔 유엔이 인정한 정부와 동부를 통제하는 또 다른 정부가 운영 중이다. 석유 산지인 리비아는 서방과 러시아의 오랜 각축장이 돼 왔다.

중동 안보·국방 전문가 탈라 압둘라자크는 카타르 알자지라 방송에 "지난해 말 우크라이나 정보기관과 트리폴리 정부 간 우크라이나 군사 및 정보 거점 현지 설치 합의가 있었다는 보도가 많이 있었다"며 "그 대가로 트리폴리 정부는 우크라이나 군사 지식을 얻게 될 것"이라고 짚었다.

22일 해상 무인기가 벵가지 항구 앞바다에서 몰타 국적 상선을 공격했다는 보도도 나왔다. 알자지라를 보면 리비아 동부 정부 보건부는 22일 성명에서 "오늘 저녁 벵가지 해안에서 폭발물을 실은 해상 무인기 공격을 받은 상선에서 부상을 입은" 선원들이 전원 구조돼 치료를 받고 있다고 밝혔다.

리비아 동부 정부는 성명에서 러시아와 함께 "공격 경위, 주체 및 배후를 밝힐 것"이라며 이번 공격이 리비아 주권 침해 및 해상 안전 위협 행위라고 규탄했다. 성명은 "리비아 정부, 영토, 영해가 보복이나 국제분쟁의 장으로 이용되는 걸 용납하지 않을 것"이라며 리비아는 "러시아-우크라이나 전쟁 당사자가 아니다"라고 강조했다.

이 공격은 전날 핀란드 해역 인근 발트해 동부에서 러시아 화물선이 공격 당한 직후 일어났다. 22일 페테리 오르포 핀란드 총리는 소셜미디어(SNS)를 통해 전날 무인기에 피격된 러 국적 화물선 '스파르타2'가 예인돼 핀란드 영해 밖으로 나갔다고 밝혔다. 피격 전날 러 상트페테르부르크에서 출발해 러 역외 영토인 칼리닌그라드를 향하던 이 선박이 러 고글란드섬 서쪽 국제해역에서 손상을 입은 것으로 핀란드 국방부는 파악하고 있다. 핀란드 국방부는 공격 배후에 "우크라이나가 있을 가능성이 높다"고 밝혔다.

통신은 런던증권거래소그룹(LSEG) 자료에 따르면 해당 선박은 러 해운사 오보론로지스티카 소유로, 러시아의 우크라이나 침공 관련 2022년 5월 미 재무부 제재 목록에 올랐다. 오보론로지스티카는 누리집에 군수품 수송 등 러 국방부 요구를 충족시키는 것을 회사의 주요 목표로 소개하고 있다. 핀란드 국경수비대는 "현재로선 어떤 화물이 실려 있었는지 확인되지 않았지만 군수품이 실려있었을 가능성을 배제할 수 없다"는 입장이다.

오르포 총리는 21일 소셜미디어에 "전쟁이 우리 바로 주변으로 번지고 있다. 핀란드 당국은 무인기 공격으로 러시아 상선이 피격된 핀란드만 상황을 처리하고 있다. 우크이나는 침략자에 맞서 반격할 권리가 있다"고 밝혔다.

"트럼프, 민주당 양원 장악 전 연내 합의 서둘러"

전장 확대 조짐에도 도널드 트럼프 미 대통령이 우크라이나 합의를 서두르고 있다는 보도가 나온다. 중간선거 패배 뒤 내년 1월 민주당이 양원을 장악하기 전 종전 협상을 마무리하고 싶어 한다는 것이다. 21일 <파이낸셜타임스>(FT)는 이 논의에 정통한 네 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 이 같은 내용을 우크라이나와 유럽 당국자들에게 전달했다고 설명했다.

민주당이 의회 당수당이 되더라도 트럼프 대통령은 여전히 외교 문제에서 광범위한 재량권을 갖고 있지만 민주당은 입법권을 활용해 우크라이나 지원을 강화하고 러시아에 추가 제재를 가하고자 한다. 민주당은 감독권을 이용해 백악관 특사로 우크라이나 및 전세계 분쟁에 관여 중인 스티크 위트코프와 재러드 쿠슈너의 사업적 이해 관계 또한 조사할 전망이다.

우크라이나 고위 당국자는 촉박한 일정으로 인해 젤렌스키 대통령이 러시아 쪽 조건에 합의할 것을 강요 받을 수 있다는 우려가 커지고 있다고 <파이낸셜타임스>에 말했다. 그는 "트럼프는 푸틴을 좋아하고 1월까지 모든 걸 끝내고 싶어한다"며 협상이 1월 이전 타결된다면 러시아가 "더 나은 조건을 얻을 수 있을 것"이라고 봤다.

트럼프 대통령은 지난 19일 중국 선전에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 푸틴 대통령과 회담을 갖고 우크라이나 전쟁에 대해 논의했다. 그는 회담에서 푸틴 대통령을 "친구"라고 부르며 친근한 태도를 보였다. 회담 뒤 푸틴 대통령은 기자회견을 열어 우크라이나의 크림대교 폭격에 분개해 부분 휴전 합의는 없다며 더 강경한 태도를 보였다.

제이 클레이튼 미 국가정보국(DNI) 국장은 22일 미 ABC 방송에 트럼프 대통령이 푸틴 대통령을 "친구"라고 표현한 것은 주요 핵보유국들이 모인 시진핑 중국 국가주석과의 3자 회담 맥락에선 "전적으로 적절했다"고 주장했다. 그러나 그는 푸틴이 "우크라이나에선 미국의 친구가 아니다"라고 선을 그었다.

나토 집단방위 준하는 보장 구상에 유럽 기대 솔솔…"트로이 목마 될라" 경계도

다만 쿠슈너가 지난 19일 독일 베를린에서 열린 기자회견에서 트럼프 대통령이 우크라이나에 집단방위를 규정한 북대서양조약기구(NATO·나토) 헌장 5조와 유사한 안전보장을 서방 국가들이 지원한다는 데 트럼프 대통령이 "열려 있다"고 밝히며 유럽국들 사이 이례적 낙관론이 일고 있다고 22일 정치전문매체 <폴리티코> 유럽판은 설명했다. 쿠슈너는 이러한 제안을 러시아도 어느 정도 "편안히" 여기게 된 거 같다고 덧붙인 바 있다. 다만 세르게이 랴브코프 러 외무차관은 20일 우크라이나가 나토 "준회원국"이 되는 것도 용납할 수 없다고 분명히 했다.

매체는 평화 협상과 밀접한 유럽 당국자들이 이 제안이 미국이 우크라이나에 호의적 입장으로 움직이고 있다는 신호일 수 있다는 조심스런 희망을 품고 있다고 전했다. 미 당국자들이 비공개적으로 이 구상을 몇 달간 흘려 왔기 때문이다.

그러나 유럽은 반대급부로 미국이 너무 큰 요구를 할 수 있다는 경계심 또한 갖고 있다. 최근 미국이 나토 가입과 동부 돈바스 영토 전체 러 양도를 교환할 수 있냐는 질문을 우크라이나에 던졌다는 보도가 나오기도 했다. <폴리티코>를 보면 영국 싱크탱크 채텀하우스 그레고리 루스 유럽·러시아 담당 국장은 나토 헌장 5조와 유사한 안보보장이 조건에 따라 "트로이 목마"가 될 가능성이 있다고 지적했다. 이러한 조건으로 "우크라이나가 돈바스를 포기하고 나토의 동유럽 군사 주둔을 제한"하는 협상이 이뤄질 수 있다는 것이다.

한 유럽 당국자는 트럼프 대통령이 몇 주 안에, 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 다음 달 중순 이전에라도 합의를 서두르고 있다고 <폴리티코>에 전했다. 젤렌스키 대통령은 21일 취재진에 내달 14~15일 미 플로리다주 마이애미에서 열리는 G20 정상회의 계기 미·러·우크라 3자 회담이 열릴 수 있다고 시사했다.

다만 젤렌스키 대통령은 아직 G20 정상회의 초청장을 받지 못한 상황이다. 푸틴 대통령은 초청됐지만 참석 여부가 불분명하다. 그는 2019년 이후 G20 정상회의에 참석하지 않았다.

<폴리티코>는 쿠슈너나 위트코프가 뭐라고 말하든 "궁극적으로 미국의 핵심 결정을 내리는 사람은 단 한 명(트럼프)"이라고 짚었다.