한국가스공사(사장 홍의락)는 LNG 트레이딩과 냉열사업 등의 확대를 위한 전담 조직을 신설하는 등 조직개편을 단행한다고 23일 밝혔다.

이번 조직개편은 지난 16일 ‘비전 2035‘를 선포한 데 이어 ‘가스는 전기다, 미래를 연결한다’는 비전 슬로건 아래 수립한 4대 전략방향(Core·Expansion·Transition·Reboot)을 조직 운영에 반영한 결과다.

특히 에너지 전환에 대응할 미래 성장 동력을 확보하기 위해 LNG 트레이딩과 냉열사업 등의 확대를 위한 전담 조직을 신설했다.

또 전사 AX(인공지능 전환) 추진 기능을 강화하는 등 전략 실행에 필요한 조직체계도 정비하려는 의도를 담았다.

이번 조직개편의 4대 전략방향 내용이다.

▲공급 경쟁력 강화

시설운영·건설·안전 기능을 일원화하고 안전 컨트롤타워 기능을 강화해 조직운영의 효율성과 설비 운영의 안정성을 높인다.

▲시장 리더십 확대

LNG 트레이딩 활성화 전담 부서와 냉열사업 등 에너지 활용사업 전담 부서를 신설해 LNG 연관 사업을 체계적으로 추진한다.

▲균형 있는 에너지 전환

LNG 밸류체인을 저탄소화하고 e-메탄·수소 등 미래 청정연료로의 점진적 전환을 담당할 에너지기술본부를 신설한다.

▲경영체계 개선

AX 추진 조직을 확대해 전사 AX 전환 전략 수립 및 실행 기능을 강화하고, ESG경영처를 신설해 지속가능경영 추진체계를 정비한다.

가스공사는 이번 조직개편에 이어 연말 인사를 통해 조직별 역할과 책임을 명확히 하고, ‘비전 2035’의 4대 전략방향에 따른 핵심과제를 속도감 있게 추진해 나갈 계획이다.