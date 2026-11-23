▲엄승용 보령시장(우측)이 염홍철 2027 충청유니버시아드대회 조직위원장으로부터 명예촌장 위촉장을 받고 기념촬영을 하고 있다 ⓒ2027 충청유니버시아드대회 조직위원회

엄승용 충남 보령시장이 2027 충청유니버시아드대회 보령선수촌 명예촌장으로 위촉됐다.

대회조직위원회는 23일 조직위 대회의실에서 염홍철 위원장과 엄 시장, 임직원 등 100여명이 참석한 가운데 명예촌장 위촉식을 개최했다.

이번 위촉은 내년 충청유니버시아드대회 비치발리볼 경기가 보령에서 열리는 데 따른 것이다.

엄 시장은 이날부터 대회가 종료되는 내년 8월까지 보령선수촌을 방문하는 세계 각국 대학생 선수단을 맞이하고 선수촌 운영에 대한 지역사회 관심과 참여를 이끄는 역할을 맡는다.

조직위는 보령시와 관계기관의 협력을 강화해 대회기간 선수단에 숙박과 급식, 교통, 의료 등 필요한 서비스를 안정적으로 제공할 계획이다.

염홍철 조직위원장은 “보령은 비치발리볼 개최지이자 각국 선수단이 머무는 주요 거점”이라며 “선수들이 보령의 자연과 따뜻한 정을 느끼며 좋은 추억을 만들 수 있도록 협력하겠다”고 말했다.

엄 시장은 “세계 대학생 스포츠 축제에 함께하게 돼 영광”이라며 “선수들이 머무는 동안 불편함이 없도록 세심하게 살피고 성공적인 대회 개최를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.