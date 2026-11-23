▲박수현 충남지사(좌측)가 이광재 예결위원장을 만나 2027년 정부예산 충청남도 주요 현안을 건의하고 있다 ⓒ충남도

박수현 충남지사가 내년도 국비 13조5000억원 확보를 위해 국회를 찾았다.

박 지사는 23일 국회 예산결산특별위원회 예산안조정소위원회 가동에 맞춰 여야 의원과 정부 재정당국 관계자들을 잇달아 만나 충남지역 주요 현안 사업의 예산 증액을 요청했다.

충남도는 앞서 정부 예산안에 역대 최대 규모인 13조 2632억 원을 반영했으며, 국회 심의 과정에서 2368억 원을 추가 확보한다는 목표다.

이날 박 지사는 이광재 예결위원장과 정태호·유상범 여야 간사, 권칠승 더불어민주당 정책위의장, 황명선·이연희 예결소위 위원 등을 만났다.

또 조용범 기획예산처 차관과 김명중 예산실장 등 정부 관계자를 포함해 모두 10명을 연쇄 면담하며 주요 사업의 필요성을 설명했다.

중점 건의사업은 충남권 인공지능(AI) 대전환과 천안·아산 AI특화 시범도시 조성, 미래 항공모빌리티(AAM) 디지털 트윈 연구기반 구축, 무기발광 디스플레이 기술개발, 국가농업 AX 플랫폼 구축 등이다.

충남대 내포캠퍼스 설립과 충남혁신도시 복합혁신센터 건립, 국립치의학연구원 설립, 충남출입국·외국인사무소 신설 등 지역 성장기반 확충을 위한 예산도 요청했다.

문화·관광 분야에서는 국립역사문화권진흥원 건립과 2028 충남국제밤산업박람회, 체류형 관광 활성화 사업 등을 건의했다.

이와 함께 충남권 국립호국원과 국립보훈요양원, 서해권 어린이해양환경체험관, 장애인 복합센터 건립 등 복지·보훈 인프라 확충에도 국비 지원을 요청했다.

특히 충청권 의원들에게는 계룡~신탄진을 연결하는 충청권 광역철도 1단계 사업 등 초광역 협력사업이 국회 예산심의에 반영될 수 있도록 협조를 당부했다.

박 지사는 “정부 예산안에 역대 최대 규모의 국비가 반영됐지만 충남의 미래성장과 도민이 체감할 성과를 위해서는 추가 증액이 필요하다”며 “여야를 넘어 국회와 정부에 적극 협력해 예산안이 최종 의결될 때까지 목표 달성에 총력을 다하겠다”고 말했다.