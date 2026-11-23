▲한국수자원공사는 23일 소방청과 공동으로 전국 소방관서 용수·상황·지휘 업무 담당자 80명을 대상으로 ‘2026년 소방청 재난 현장 담당자 합동 교육’을 실시했다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사는 23일 소방청과 공동으로 전국 소방관서 용수·상황·지휘 업무 담당자 80명을 대상으로 ‘2026년 소방청 재난 현장 담당자 합동 교육’을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육의 핵심은 재난 현장에서 필요한 용수 정보를 얼마나 신속하게 찾아 활용할 수 있느냐에 있다. 양 기관은 국가상수도정보시스템의 지리정보시스템(GIS)을 기반으로 구축한 ‘대형화재·산불 대응지원 서비스’의 활용법을 집중적으로 교육했다.

특히 올해는 기존 상수관망과 소화전 정보에 더해 소방청의 소화전·급수탑·저수조 등 소방용수시설과 수자원공사의 병물·물차 등 비상 용수 지원 자원을 추가했다. 산림청의 산불 발생 현황과 기상청의 기상정보도 실시간 연계해 재난 상황과 주변 용수 확보 여건을 지도에서 종합적으로 확인할 수 있도록 했다.

이번 서비스 고도화는 기관별로 분산된 재난 정보를 현장 중심으로 통합했다는 데 의미가 있다. 소방관들이 화재 발생 지점 주변의 용수시설은 물론 기상과 산불 확산 상황까지 함께 파악할 수 있어 현장 판단과 대응에 필요한 정보 접근성이 높아질 것으로 기대된다.

양 기관은 2024년 12월 재난 대응 정보·자원 공유를 위한 업무협약을 체결한 뒤 지난해 9월 해당 서비스를 선보였다. 이후 현장 교육과 시스템 개선을 이어오며 기관 간 협력 범위를 확대하고 있다.

이날 교육에서는 전국 소방관서 담당자들이 개선된 시스템을 직접 실습하고, 효율적인 소방용수 확보 방안과 재난 대응 과정에서의 정보 활용 방안을 논의했다.

한국수자원공사는 교육 참가자들의 현장 의견을 반영해 시스템 기능과 교육 내용을 지속적으로 개선하고, 재난 현장에 필요한 정보 공유 체계도 소방청과 함께 강화할 방침이다.