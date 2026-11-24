젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사임 11일만에 전격 복귀하면서 나스닥 지수가 6.51% 폭등했다.

23일(현지시간) 금융시장에 따르면 엔비디아 주가는 젠슨 황 CEO의 복귀 소식에 31.48% 폭등하며 165.05달러로 마감했다. 엔비디아 이사회는 이날 황 CEO를 최고경영자와 이사회 구성원으로 복귀시키기로 결정한 바 있다.

황 CEO의 복귀 소식에 기술주가 반등했다. 나스닥종합지수는 6.51% 급등했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 4.73% 상승했다. 엔비디아를 비롯한 반도체와 AI 관련주에 매수세가 몰린 것으로 풀이된다.

이는 국내 증시에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 24일 넥스트레이드에 따르면 이날 오전 8시 23분 현재 삼성전자는 프리장에서 전 거래일 대비 9.97% 폭등해 19만5200원을 기록하는 등 '20만전자'를 눈 앞에 두고 있다. SK하이닉스는 12.17% 오른 121만7000원을 기록했다.

최근 급락했던 AI 관련주도 일제히 반등했다. 필라델피아 반도체지수가 14% 넘게 상승했고, 메모리 반도체 업체 마이크론 테크놀로지가 19%, SK하이닉스 ADR이 20% 각각 상승했다.