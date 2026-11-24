도시의 품격을 결정짓는 것은 더 이상 높게 솟은 마천루나 화려한 쇼핑몰이 아니다. 세계 주요 도시들은 시민의 일상을 풍요롭게 채우고 국내외 여행객의 발길을 끌어모으는 공공 문화 인프라에 집중하고 있다. 이제 도서관은 단순히 조용히 책을 읽는 지식 보관소를 넘어, 가족과 이웃이 어우러지는 지역의 커뮤니티 센터이자 도시의 정체성을 상징하는 복합문화 랜드마크로 진화하고 있다. 서울 동대문구 전농동에 건립을 추진 중인 '서울대표도서관'에 거는 기대 역시 바로 이 지점에 맞닿아 있다.

도서관은 '사회적 자본'을 축적하는 대표적인 '사회적 인프라'

뉴욕대 사회학과 교수 에릭 클라이넨버그(Eric Klinenberg)는 명저 <도시는 어떻게 삶을 바꾸는가>에서 도서관·공원·학교 등 사회적 인프라(social infrastructure)가 고립과 불평등을 줄이고 공동체와 민주주의를 살린다고 역설한다. 물리적·제도적 인프라를 넘어, 사람들이 정기적으로 만나 관계를 맺는 물리적 장소와 조직(도서관, 공원, 커뮤니티 센터, 학교 등)이 공동체의 회복력을 결정한다는 그의 주장에 깊이 공감한다. 현대 도시의 고립과 양극화를 개인의 성격 탓만이 아니라 공간과 공공투자의 문제로 보고, 배경이 다른 시민이 함께 머물며 교류하는 공간이 늘수록 사회적 신뢰와 민주적 역량이 자란다고 강조하는 그의 통찰력이 놀랍다.

그는 고립과 양극화, 불평등과 분열은'사람'의 문제가 아니라 '계획'의 문제라 단언하며, 민주사회의 미래란 공동의 장소, 즉 필수적인 인간관계가 형성되는 장소들을 바탕으로 세워지므로, 찾아가고 머물며 집단 간 경계를 넘어 관계를 맺고 공동체를 강화해줄 수단이 필요하다면서, 지역사회는 사회적 인프라가 튼튼할수록 번영하며, 방치될수록 무방비 상태의 개인들은 생존을 위협받는 불행에 놓이게 된다고 말한다.

우리가 지금 '서울대표도서관의 건축 정상화'를 이야기하는 이유도 바로 여기에 있다. 이 문제는 단순히 건물의 층수나 면적을 따지는 일이 아니다. 앞으로 우리 아이들이 어떤 환경에서 배우고 성장할지, 서울이 다음 세대에게 어떤 공공의 유산을 남길지 결정하는 일이다.

인공지능과 디지털 기술이 일상의 모든 영역을 바꾸는 시대이다. 요즘 'AI(인공지능) 메가 프로젝트'나 'AI 안경 부정합격 논란'으로 우리 사회가 어수선하다. 4차 산업혁명의 총아 AI(인공지능)가 시민의 일상으로 성큼 다가온 이 시대, 앞으로의 도서관 또한 단순히 지식을 보관하는 장소를 넘어 시민이 AI를 배우고 정직하게 활용하며 정보의 진위를 판단하고 서로의 생각을 나누는 공공 학습 플랫폼이 되어야 한다. 세대와 소득에 관계없이 누구나 미래의 기술과 지식에 접근할 수 있도록 돕는 곳, 그것이 미래의 대표도서관이 맡아야 할 중요한 역할이다.

이에 시민의회 동대문포럼은 2026년 11월 서울시(응답소)에 인공지능 문명대전환의 시대,"도서관 반토막 논쟁을 넘어 100년 지식문화도시로" 도약할 마중물인 '서울대표도서관 건립 정상화 및 서울 100년 지식문화도시 구축 정책 제안서'를 제출하였다. 서울시의 성의있는 답변을 기대한다.

시민과 약속했던 2019 서울대표도서관

서울시는 2019년 12월 동대문구 전농동 일대에 현재의 서울도서관, 향후 설계, 시공 예정인 4대 권역 서울시립도서관 4개 및 수 백여 개 작은 도서관의 컨트롤 타워 역할을 하도록 지상 5층, 연면적 3만 5200㎡ 규모의 복합문화공간(GLAM)으로 서울대표도서관을 건립해, 서울시 공공도서관 정책과 서비스의 거점으로 운영하겠다는 계획을 발표했다(이하,'2019년 원안'). 그러나 현재 공개된 계획에 따르면, 연면적 2만 5531㎡, 지하 2층·지상 2층 규모로 축소 변경되었고, 2026년 12월 말 실시설계 및 시공을 담당할 시공사를 선정하고, 2031년 2월 개관할 예정이다.

물론 건축비 상승과 재정 여건, 설계와 운영의 현실적인 어려움을 외면할 수는 없다. 그러나 큰 비용이 든다는 이유만으로 처음 약속했던 공공적 역할과 미래세대를 위한 공간의 가치를 너무 쉽게 줄여서는 안된다. 공사비가 크게 달라졌다면 그에 맞는 재정 대안과 단계적 추진 방안을 시민 앞에 제대로 된 토론회와 공청회를 통해 투명하게 제시하고 함께 논의해야 한다. 그 방안은 아래와 같다.

① 지위 추락! (서울대표도서관 → 동대문서울시립도서관). 무늬만 서울대표도서관 별관!

② 연면적 감소! 약 1만㎡(약 3,000평) 축소!

③ 건축규모 축소! (지상 5층 → 지상 2층)

④ 토지비효율! 혈세 낭비! (5천평 땅 위에 겨우 2층)

줄어든 3개 층은 숫자가 아니라, 아이들의 미래요 시민의 문화예술복지 공간이요 서울의 미래다. 사라진 3개 층 약 1만㎡의 공간에는 무엇이 담길 수 있었을까? 아이들이 책과 예술을 만나고, 청소년이 진로와 미래 기술을 경험하며, 청년이 새로운 역량을 배우고, 시민이 함께 토론하고 창작하는 공간이 들어설 수 있었다. 그만큼 시민이 함께 누릴 수 있었던 배움과 소통과 문화 향유의 공간도 줄어들었다는 점을 우리는 매우 무겁게 받아들이고 있다.

경기도 대표도서관 사례를 보면 서울시가 시민에게 애초 약속한 서울대표도서관을 건립하는 것이 결코 어려운 일이 아님을 알 수 있다. 2025년 10월 개관한 경기도 대표도서관은 디자인이나 규모면에서 서울대표도서관 건축(안)보다 훨씬 우수하다. 경기도서관은 국내에서 3번째로 큰 도서관이며, 지방자치단체 도서관 중에서는 최대 규모의 공공 도서관이다. 총면적 2만 7775㎥(8,400평)의 지하 4층, 지상 5층 규모이고, 경기도 전체를 대표하는 도립도서관으로 경기도 내 2000여 개 도서관의 정책과 협력을 총괄하는 정책 도서관 기능을 수행하며, 개방형·융합형 공간을 활용한 복합 프로그램을 운영하고 있다.

혁신을 상징하는 국내외 도서관 사례

핀란드 헬싱키의 중앙도서관 '오디(Oodi)'는 전통적인 도서관의 문법을 깨뜨린 대표적 사례다. 전체 면적 중 책장이 차지하는 비중은 약 3분의 1에 불과하며, 나머지는 실내 광장, 영화관, 스튜디오, 3D 프린터와 재봉틀까지 갖춘 메이커 스페이스로 채워졌다. 파도 치는 듯한 유려한 목조 외관과 개방적인 구조 덕분에 오디는 지역 주민의 '거실'이자 헬싱키를 찾는 관광객의 필수 명소가 되었다.

▲도서관 혁신의 상징이 된 핀란드의 오디도서관. ⓒ복지국가소사이어티

덴마크의 오르후스(Aarhus) 공공도서관 'Dokk1(도켄)'은 도서관을 어떻게 설계하고 공간이용 계획을 하는지에 따라, 도시 전체의 중심 건물이 되고, AI 지식혁명시대에 시민들의 문화적 욕구 충족과 지식 교류 및 만남의 명소가 될 수 있는지 확연하게 보여주고 있다.

덴마크 제2의 항구도시 오르후스의 오르후스 강 입구에 자리한 북유럽 최대 규모의 공공도서관 'Dokk1'은 3만 5600㎡ 면적(서울대표도서관의 2배)에 지하 1층, 지상 4층 규모로, 당시 인구 33만여 명에 불과한 오르후스 시가 도시 미디어스페이스 프로젝트의 일환으로 2억 8000만 유로(한화 약 4300억 원)의 예산을 들여 야심차게 추진, 2015년에 개관하였다. Dokk1은 도서관을 비롯하여 시민서비스센터, 1천대의 차량이 수용가능한 자동식 주차장과 연결된 전용 철도역과 신축광장, 건물의 상층부는 임대 사무실, 도시 행정업무시설로 건축되었고, 도서관의 두 개의 개방된 층은 문학과 미디어 분야를 결합한 경사로를 통해 자연스럽게 연결되며 전시, 게임, 워크숍, 독서, 이벤트를 담당하는 5개의 플랫폼으로 구성되었다.

국내에서는 경기도 수원의 '스타필드 수원 별마당 도서관'과 파주의 '지혜의숲'이 도서관형 복합문화공간의 폭발적인 파급력을 증명했다. 특히 별마당 도서관은 기존 도서관의 정숙함을 벗어던지고 거대한 서가와 열린 문화 공연, 휴식 공간을 결합해 아이와 부모가 함께 즐기는 가족 나들이 명소이자 외국인 관광객까지 인증 샷을 남기기 위해 찾는 핫플레이스로 떠올랐다.

이들의 공통된 성공 비결은 분명하다. 책과 지식이라는 본연의 가치 위에 '온 가족이 머물고 경험하는 복합문화공간'으로서의 과감한 확장성과 '건축적 상징성'을 입혔다는 점이다.

서울대표도서관도 이처럼 시민과 외국인이 즐겨 찾는 'K-문화콘텐츠'의 성지가 되어야 한다. 그동안 서울의 도서관 인프라는 양적으로 성장해 왔으나, 1000만 시민의 문화적 갈증을 해소하고 서울 전역의 도서관 정책을 아우를 컨트롤 타워로서의 대표 거점 공간은 부족했다. 새롭게 들어설 서울대표도서관은 방대한 장서와 지식 아카이빙을 기반으로 서울의 '중앙 서고' 역할을 하되, 어린이와 부모, 청년과 어르신이 함께 어울리는 열린 광장이자 공연·전시·창작이 살아 숨 쉬는 공간이 되어야 한다. 여기에 서울대표도서관이 지향하는 친환경 목조 하이브리드 건축의 미학이 온전히 구현된다면, 국내외 방문객이 건축과 문화를 함께 향유하기 위해 찾아오는 서울의 새로운 명소로 거듭날 수 있다.

100년의 미래를 상징해야 할 서울대표도서관

특히 서울대표도서관이 자리하는 동대문구에는 서울시립대·경희대·한국외대·삼육보건대 등 대학과 홍릉바이오 지식연구단지와 전국 최대의 전통시장과 남북 교통망의 거점이 될 수 있는 청량리역 등 축적된 연구·교육·문화·교통 자원이 있다. 여기에 고려대·한양대 등 인근 대학과 전국적인 명성을 지닌 동대문구의 전통시장(서울약령시장, 경동시장, 청량리시장) 및 수도권과 전국 각지를 연결하는 교통 거점 역할을 하는 청량리역과 2031년 준공 예정인 면목선 경전철역(전농 1, 2동역) 등 다양한 인문지리적 특성을 활용하면, 서울대표도서관을 중심으로 대학 등 산학연과 학교·도서관·지역사회가 연결되는 시민 학습 생태계를 만들어 갈 수 있을 것이다.

다만 랜드마크는 단기적인 비용 절감이나 효율성 논리만으로는 결코 만들어지지 않는다. 건립 과정에서 공간의 여유와 복합문화적 기능이 위축되지 않도록 100년 뒤를 내다보는 뚝심 있는 투자와 정책적 뒷받침, 서울시장의 통찰력있는 안목, 무엇보다 서울 시민들의 응집된 외침 소리가 필요하다.

품격있는 문화국가를 꿈꿨던 김구 선생은 <백범일지>에서 이렇게 말했다. "나는 우리나라가 세계에서 가장 아름다운 나라가 되기를 원한다. 가장 부강한 나라가 되기를 원하는 것은 아니다. 내가 남의 침략에 가슴이 아팠으니, 내 나라가 남을 침략하는 것을 원치 아니한다. 우리의 부력은 우리의 생활을 풍족히 할 만하고, 우리의 강력은 남의 침략을 막을 만하면 족하다.

오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다. 문화의 힘은 우리 자신을 행복하게 하고, 나아가서 남에게 행복을 주겠기 때문이다. 지금 인류에게 부족한 것은 무력도 아니요, 경제력도 아니다. 자연과학의 힘은 아무리 많아도 좋으나, 인류 전체로 보면 현재의 자연과학만 가지고도 편안히 살아가기에 넉넉하다. 백범일지 상권 집필을 시작한 1928년경부터 약 100년이 지난 이 시대에도 큰 울림을 주는 말씀이다.

서울대표도서관은 한 번 지으면 수십 년, 어쩌면 100년 가까이 시민이 함께 사용할 공공자산이다. 지금의 예산 절감만이 아니라 앞으로 100년 동안 시민에게 어떤 가치를 돌려줄 것인지까지 먼저 살펴야 한다. 도서관은 아이들의 '100년의 미래'다!

서울의 동대문구 전농동에서 시작될 문화의 물결이 동북권 지역 주민의 일상을 풍요롭게 만들고, 서울의 강남북 균형발전과 문화적 품격을 한 단계 끌어올리는 마중물이 되기를 기대한다. 서울대표도서관이 책과 사람, 가족의 웃음과 여행자의 발길이 교차하는 진짜 '서울의 랜드마크'로 우뚝 설 수 있을지 여부는 지금 여기서(Now & Here) 우리가 채워 넣을 비전과 철학과 의지에 달려 있다.