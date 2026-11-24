부산시가 기존 부지 사용 문제로 이전이 불가피해진 해운대시외버스정류소를 도시철도 2호선 중동역 인근으로 옮겨 수도권시외버스정류소와 통합 운영하고 이용객 편의시설과 주변 보행환경을 개선한다.

24일 부산시는 해운대시외버스정류소가 내달 29일 중동역 2번 출구로 이전한다고 밝혔다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

해운대시외버스정류소는 출퇴근 시민과 관광객 등 하루 평균 1280명이 이용하는 시설로 기존 부지 사용 문제로 이전이 불가피해짐에 따라 시민 불편 해소를 위한 신속한 대책 마련이 필요한 상황이었다. 앞서 인근 아파트 상가로 이전을 추진했으나 주민 반발로 무산됐으며 시는 운수업체 및 해운대구와의 협의를 거쳐 기존 수도권시외버스정류소가 위치한 도시철도 2호선 중동역 2번 출구 옆으로 이전 부지를 선정해 해운대권역 시외버스정류소를 한곳에서 통합 운영하기로 했다.

시는 해운대구와 해운대시외버스정류소 이전에 따라 2억1000만원을 투입해 버스 정차면 4면을 조성하고 승객 쉘터 2곳을 설치해 이용객 편의를 높인다는 계획이다. 정류소 신규 조성공사는 12월 중순 준공 예정이며 해운대구는 수목과 보도를 정비해 주변 보행환경을 함께 개선하고, 운수업체는 인근 상가를 일부 임대해 매표소 등으로 활용할 예정이다.

해운대구 관계자는 "해운대시외버스정류소는 지역 상권과 관광·교통에 직결되는 핵심 시설인 만큼 승객 안전과 편의를 최우선으로 고려해 이전을 준비하고 있다"며 "이용객 혼란을 줄이기 위해 현장 안내와 사전 홍보에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

황현철 시 교통국장은 "해운대시외버스정류소 이전은 단순히 정류소의 위치를 옮기는 것이 아니라 시민 불편을 최소화하면서 안정적인 교통서비스를 제공하기 위한 중요한 과제였다"며 "앞으로도 시민의 입장에서 교통현장의 어려움을 하나하나 해결해 나가겠다"고 전했다.