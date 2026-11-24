경기도의 기술창업 지원을 받은 기업이 성장한 뒤 지원금 일부를 돌려줘 후속 창업기업 지원에 힘을 보태는 첫 사례가 나왔다.

도는 민간투자연계형 기술창업 지원사업에 참여한 AI반도체 기업 리벨리온㈜이 최근 약 1억6000만 원의 성공사업화료를 납부했다고 24일 밝혔다.

▲경기도청 ⓒ경기도

성공사업화료는 사업 종료 후 3년 이내 기업 매출이 도 지원금의 50배 이상 증가하면 지원금의 50%를 납부하는 제도다. 초기 창업기업의 성장을 지원하는 데 그치지 않고, 성과를 거둔 기업이 다시 후속 창업기업을 지원하는 선순환 구조를 만들기 위해 도입됐다.

리벨리온은 2020년 민간투자연계형 기술창업 지원사업 1기 기업으로 선정돼 '파이낸스·클라우드 서버향 인공지능 프로세서 개발' 과제를 수행했다. 도는 2022년까지 2년간 총 3억2000만 원의 사업화 자금을 지원했다.

지원 당시 5명이었던 리벨리온의 고용인원은 사업 종료 시점인 2022년 48명으로 늘었다. 이후에도 성장을 이어가 2026년 현재 누적 투자액 약 1조3000억 원, 고용인원 300여 명 규모의 기업으로 성장했다.

특히 지난해 매출은 사업 종료연도인 2022년과 비교해 100배 이상 증가했다. 이에 성공사업화료 납부 기준을 충족하면서 경기도 지원금의 50%에 해당하는 약 1억6000만 원을 납부하게 됐다.

리벨리온 관계자는 "사업 초기 경기도의 사업화 지원은 기술을 실제 사업으로 연결하고 성장 기반을 마련하는 데 의미 있는 도움이 됐다"며 "이번 성공사업화료 납부를 통해 당시 받은 지원이 또 다른 후속 창업기업의 성장으로 이어지는 선순환에 동참할 수 있어 뜻깊게 생각한다"고 말했다.

도는 2020년 1기부터 올해 5기까지 민간투자연계형 기술창업 지원사업을 통해 총 54개 기업에 약 88억 원을 지원했다. 기업의 성장 단계와 투자유치 가능성 등을 고려해 사업화 자금을 차등 지원하고 있다.

이 사업은 민간운영사인 액셀러레이터가 1억 원 이상 선투자한 도내 기술창업기업을 대상으로 사업화 자금과 투자·보육 역량을 연계하는 방식으로 운영된다. 공공기관이 직접 기업을 선발하는 대신 민간 투자자의 전문성과 시장 판단을 활용하는 것이 특징이다.

현병천 도 미래성장산업국장은 "민간의 투자역량과 경기도의 정책적 지원을 결합해 기술창업기업이 초기 사업화의 어려움을 극복하고 성장할 수 있도록 지원하고 있다"며 "앞으로도 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하고 사업성과가 다시 창업생태계에 재투자되는 지원체계를 강화하겠다"고 말했다.