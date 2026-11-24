▲고령군의회 이철호 의원이 서울평화문화대상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ고령군의회

고령군의회 의원들이 지역사회 발전과 지방자치 활성화에 기여한 공로를 잇달아 인정받았다. 군민과의 소통을 바탕으로 현장에서 지역 현안을 살피고 주민들의 목소리를 의정활동에 반영해 온 노력이 대외적인 수상으로 이어지면서 고령군의회의 의정활동에도 의미를 더하고 있다.

고령군의회 이철호 의원은 '2026 서울평화문화대상'을, 김상남 부의장은 '경상북도 지방의정봉사대상'을 각각 수상했다.

이철호 의원은 지역사회 발전과 지방자치 활성화에 기여한 공로를 인정받았다. 서울평화문화대상은 사회 각 분야에서 지역사회 발전과 공익 증진에 이바지한 인물과 단체에 수여하는 상이다.

이 의원은 제9대 고령군의회 후반기 의장을 역임한 데 이어 현재 제10대 의원으로 활동하며 현장 중심의 의정활동을 펼쳐왔으며, 특히 의장 재임 당시 의원 간 화합과 협력을 이끌어내고, 집행기관에 대한 합리적인 견제와 감시를 통해 지방의회 본연의 역할을 충실히 수행하는 데 힘썼다는 평가를 받았다.

주요 사업현장과 주민 생활현장을 직접 찾아 지역 현안을 점검하고, 군민들의 다양한 의견을 의정활동에 반영하기 위해 노력해 온 점도 수상 배경으로 꼽혔다.

▲고령군의회 김상남 부의장이 서울평화문화대상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ고령군의회

김상남 부의장 역시 지방자치 발전과 지역사회 화합에 기여한 공로로 경상북도 지방의정봉사대상을 받았다.

이 상은 경북 시·군의회 의장협의회가 도내 기초의원을 대상으로 주민 복리 증진과 지역사회 발전에 기여한 의원에게 수여하는 상이다.

김 부의장은 평소 군민과의 소통을 의정활동의 중심에 두고 지역의 다양한 목소리에 귀 기울여 왔으며, 특히 군민 생활과 밀접한 현안을 해결하고 지역 발전을 위한 정책과 대안을 모색하는 등 주민들의 삶에 실질적인 도움이 되는 의정활동을 펼쳐온 점을 높이 평가받았다.

두 의원의 수상은 서로 다른 상의 이름만큼 평가 분야에도 차이가 있지만, 군민과의 소통을 바탕으로 지역 현장에서 답을 찾고 지방의회의 역할을 충실히 수행해 왔다는 공통점이 있다.

이철호 의원은 “뜻깊은 상을 받게 되어 감사하면서도 무거운 책임감을 느낀다”며, “이번 수상을 군민의 목소리에 더욱 귀 기울이라는 격려로 여기고, 앞으로도 현장에서 답을 찾으며 군민의 삶에 실질적인 변화를 가져올 수 있는 의정활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.

김상남 부의장은 “뜻깊은 상을 받게 되어 매우 영광스럽고 감사하게 생각한다”며, “앞으로도 군민의 작은 목소리에도 귀 기울이고, 군민의 행복과 고령군의 발전을 위해 더욱 책임감 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.

지역의 변화는 거창한 구호보다 주민들의 불편을 살피고 작은 목소리에도 귀 기울이는 현장 정치에서 시작된다. 이번 수상이 두 의원에게는 의정활동의 책임을 되새기는 계기가 되고, 고령군의회에는 군민 신뢰를 높이는 새로운 동력이 될지 주목된다.