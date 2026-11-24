▲고령군의회가 지난 23일 제1차 본회의를 개회하고 있다 ⓒ고령군

고령군의 내년도 살림살이를 결정할 군의회의 예산 심사가 본격적으로 시작됐다. 내년도 예산 규모는 4860억 원. 전년보다 149억 원 늘어난 가운데 한정된 재원을 어디에 집중하고, 군민의 생활과 지역 발전을 위해 어떤 사업을 우선할지가 이번 정례회의 핵심 과제로 떠올랐다.

고령군의회(의장 나영완)는 지난 23일 제1차 본회의를 시작으로 다음달 11일까지 19일간의 일정으로 제317회 제2차 정례회를 개회하고 2027년도 예산안과 각종 조례안 등 주요 안건 심사에 들어갔다.

이번 정례회는 단순히 내년도 예산을 확정하는 자리를 넘어 군정의 주요 사업과 행정조직 운영 방향을 점검하고, 지역 현안에 대한 정책적 대안을 살펴보는 자리다.

회기 첫날에는 고령군수 권한대행인 정광호 부군수의 2027년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 청취하고, 의원발의 조례안 2건을 비롯해 행정기구 개편과 공유재산 관리, 민간위탁 관련 안건 등을 상정했다.

눈길을 끄는 것은 군민 생활과 의정활동의 전문성을 높이기 위한 의원발의 조례안이다.

이철호 의원이 대표발의한 '고령군 지역축제장 및 행사장 셔틀버스 운영 조례안'은 지역축제와 각종 행사장을 찾는 주민과 관광객의 교통 불편을 줄이고 안전한 이동을 지원하기 위한 제도적 근거를 담았다. 이는 축제와 관광 활성화를 위해서는 볼거리와 즐길거리뿐 아니라 방문객들이 편리하고 안전하게 행사장을 찾을 수 있는 교통 대책도 중요하다는 취지다.

김광호 의원이 대표발의한 '고령군의회 외부전문가 자문에 관한 조례안'은 의정활동의 전문성을 강화하기 위한 장치로서, 조례 제·개정과 예산심사, 행정사무감사 등 복잡하고 전문적인 분야에서 외부 전문가의 지식과 경험을 활용할 수 있도록 제도적 기반을 마련하는 내용이다.

집행부가 제출한 고령군 행정기구 설치 및 지방공무원 정원 조례 개정안, 농어촌 공영버스 운영 민간위탁 동의안, 고령군인재육성재단 출연 동의안 등도 심의 대상에 올랐다. 의회는 행정조직 개편의 필요성과 공영버스 운영의 효율성, 인재육성 사업의 지속 가능성 등을 살펴볼 예정이다.

서류 심사에만 머물지 않고 주요 군정 사업현장을 직접 찾아 추진 상황과 운영 실태를 확인하는 현장 점검도 진행한다. 사업이 당초 계획대로 추진되고 있는지, 예산 투입에 비해 실질적인 성과를 내고 있는지 등을 살펴 개선이 필요한 부분은 집행부에 보완을 요구할 방침이다.

이번 정례회의 최대 관심사는 역시 2027년도 예산안이다.

예산결산특별위원회(위원장 이철호)는 고령군이 제출한 총 4860억 원 규모의 내년도 예산안과 11개 기금운용계획안을 심사한다. 이는 올해보다 149억 원(3.15%) 증가한 규모다.

의회는 예산 규모의 증감뿐 아니라 사업별 필요성과 타당성, 재정운영의 건전성, 정책의 실효성을 종합적으로 검토할 계획이며, 특히 군민 생활과 직결되는 사업에 예산이 적절하게 배분됐는지, 사업의 중복이나 불필요한 재정 낭비는 없는지 꼼꼼히 따져볼 것으로 보인다.

나영완 의장은 “예산은 숫자로 편성되지만, 그 가치는 군민의 삶에서 증명돼야 한다”며, “한정된 재원이 꼭 필요한 곳에 쓰이고 주요 사업들이 군민이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 사업의 필요성과 정책의 실효성을 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.

이어 “어려운 여건 속에서도 흔들림 없는 행정과 책임 있는 자세가 중요한 시기인 만큼, 의회 역시 군민의 목소리에 귀 기울이며 지역의 미래를 준비하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.

이번 정례회가 4860억 원의 예산을 심의하는 데 그치지 않고 군민이 체감하는 정책과 지역의 지속 가능한 발전을 이끌어낼 수 있을지 주목된다.