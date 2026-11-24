"국가 에너지 기술혁신 생태계를 선도해 나가겠습니다."

이현빈 진주 한국남동발전 사장은 24일 이같이 밝혔다.

이 사장은 "제1호 연구소기업인 ㈜스위트파워는 외부 클라우드 활용이 제한되는 발전소 보안 환경에 최적화된 국산 피지컬 AI 플랫폼 기업이다"며 "영상·음향·진동 데이터와 거대언어모델(LMM)을 결합해 설비 이상 징후를 자율적으로 진단하는 기술을 개발한다"고 말했다.

▲이현빈 진주 한국남동발전 사장. ⓒ한국남동발전

이 사장은 또 "제2호 연구소기업인 리임㈜은 분산에너지 활성화 특별법 시행과 재생에너지 입찰제도 확대에 대응하는 가상발전소(VPP) 전문기업이다"면서 "가상발전소 운영시스템을 기반으로 태양광·풍력·에너지저장장치(ESS)의 발전량과 수요를 정밀하게 예측·관리해 소규모 재생에너지 자원의 전력거래 최적화를 지원한다"고 밝혔다.

즉 재생에너지 확대에 따른 전력망의 변동성을 보완하고 전력계통의 안정적인 운영에도 기여할 것으로 기대된다는 것.

그러면서 "공공기업과 민간기업이 함께 새로운 에너지 산업을 만들어가는 기술사업화 모델이다"고 의미를 부여했다.

이현빈 사장은 "발전5사 최초로 연구소 기업 2곳을 동시에 설립하고 인공지능(AI) 기반 발전소 자율운영과 가상발전소(VPP) 분야의 기술사업화에 본격적으로 나선다"고 하면서 "앞으로도 유관기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 기술개발부터 현장 실증, 사업화까지 이어진다"고 강조했다.