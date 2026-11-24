▲ 국회 과학기술정보방송통신위원회 황정아 의원(더불어민주당, 대전 유성을) ⓒ프레시안DB

건강 정보 프로그램과 홈쇼핑 판매방송의 연계 사실을 시청자에게 의무적으로 알리도록 하는 법안이 발의됐다.

더불어민주당 황정아 의원(대전 유성을)은 24일 건강 정보 프로그램의 협찬 및 홈쇼핑 연계 사실 고지를 의무화하는 ‘방송법 일부개정법률안’을 대표 발의했다.

지난 10월 국정감사에서 건강 정보 프로그램과 홈쇼핑 판매방송의 연계 편성 문제를 지적한 데 따른 후속 입법이다.

황 의원이 국정감사에서 공개한 방송미디어통신위원회 조사자료에 따르면 지난해 7월 한 달간 지상파와 종합편성채널 등에 편성된 건강 정보 프로그램은 80개로, 이와 연계된 홈쇼핑 방송은 714회에 달했다. 하루 평균 23회 꼴이다.

건강 정보 프로그램에서 의사나 전문가가 특정 성분의 효능을 설명하고 비슷한 시간대 홈쇼핑에서 해당 성분을 내세운 제품을 판매하는 방식이다.

시청자가 광고와 건강 정보를 구분하기 어려운데다 특정 성분의 효능을 실제 판매 제품의 효능으로 오인할 수 있다는 점이 문제로 지적돼 왔다.

현행 방송법에도 협찬 고지 규정이 있지만 대부분 프로그램 시작이나 종료 시점에 짧게 표시되는 데 그치고 있다. 홈쇼핑 판매 방송과의 연계 사실을 알릴 의무도 없다.

개정안은 협찬받은 상품이나 원료를 소개하는 동안 방송화면에 협찬 및 연계 사실을 지속적으로 표시하도록 했다.

건강 정보 프로그램과 홈쇼핑 판매방송을 연계한 경우 방송사업자가 방송미디어통신위원회에 신고하도록 하는 내용도 담았다.

대표적인 사례로는 최근 유행한 ‘먹는 알부민’ 제품이 꼽힌다.

황 의원실에 따르면 알부민 관련 협찬 방송은 1144회에 달했으며 방송이 집중된 시기에 해당 성분에 대한 소비자 관심도 함께 높아졌다.

그러나 경구 섭취한 알부민은 소화 과정에서 분해되기 때문에 의료용 알부민 주사제와 동일한 효과를 기대하기 어렵다. 판매 제품 상당수가 건강기능식품이 아닌 일반식품이라는 점도 소비자가 유의해야 할 부분이다.

특정 성분에 관한 연구 결과나 전문가의 설명이 실제 판매 제품의 기능성을 보장하는 것은 아니기 때문이다.

앞서 박용갑 의원(대전 중구)도 국정감사에서 일반식품을 질병 치료제처럼 광고한 사례가 2년간 2902건 적발됐지만 고발로 이어진 사례는 한 건도 없었다고 지적한 바 있다.

황 의원은 “시청자가 구매를 결정하기 전에 방송제작에 판매업체의 협찬이 있었는지, 홈쇼핑 판매와 연계돼 있는지 알 수 있도록 고지하는 것이 당연하다”고 강조했다.

이어 “협찬과 연계 사실을 상품 소개 내내 화면에 표시하도록 해 방송사와 건강기능식품 판매업계가 협찬과 판매 관행을 스스로 점검하고 개선하도록 유도하겠다”고 밝혔다.

이번 개정안에는 박용갑·박정현·장철민·조승래 의원 등 10명이 공동 발의자로 참여했다.