경남 하동군이 2027년도 예산안으로 총 7254억 원을 편성해 군의회에 제출했다.

이는 전년도 예산보다 530억원 증가한 규모로 민생안정과 미래 성장 기반 확충에 중점을 두고 있다.

군은 이번 예산안에서 일반회계 6948억 원과 특별회계 306억 원을 포함해 총 7254억 원을 편성했다. 일반회계는 전년 대비 603억 원 증가했으며 특별회계는 72억 원 감소했다.

김현수 하동군수는 "사회복지 분야에는 1586억 원을 편성해 취약계층 지원과 어르신 복지와 주거 안정을 도모한다"며 "농림해양수산 분야에는 1827억 원을 편성해 농업 경쟁력 강화와 농촌 활력 제고에 중점을 뒀다"고 밝혔다.

▲하동군청 전경. ⓒ하동군

김 군수는 또 "문화·관광 분야에는 453억 원을 편성해 전년보다 126억 원 늘렸다"면서 "인공지능 등 첨단기술을 활용한 행정혁신 기반 마련에도 관심을 기울이겠다. 교통·물류 분야에는 351억 원을 편성해 전년보다 146억 원 증액했다"고 덧붙였다.

그러면서 "이번 예산안은 군의 미래 성장과 군민의 삶의 질 향상을 위한 중요한 발판이 될 것으로 기대된다"고 의미를 부여했다.

김현수 군수는 "2027년도 예산은 군민의 일상과 직결되는 민생안정과 복지 분야를 촘촘하게 지원하는 동시에 농업과 지역산업의 경쟁력을 높이고 미래 성장 기반을 마련하는 데 중점을 뒀다"고 하면서 "한정된 재원을 전략적으로 배분하고 계획적이고 책임 있는 재정운용을 통해 군민이 체감하는 변화를 만들어 나가겠다"고 강조했다.