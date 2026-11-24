▲11월 21일과 22일 포천 사과깡패 농장에서 감귤 수확과 가공 체험이 열렸다. ⓒ포천시

경기 포천시가 기후변화에 대응해 시범 도입한 감귤을 시민에게 처음 선보였다. 포천시는 11월 21일과 22일 청년농업인 김주호 대표가 운영하는 사과깡패 농장에서 감귤 수확과 가공 체험을 열어 시민과 관광객 약 600명이 다녀갔다고 24일 밝혔다.

포천의 감귤 재배는 지역 농가의 새 소득 작목을 찾기 위한 아열대 과수 도입 시범사업에서 출발했다. 시는 2025년 농촌진흥청과 경기도농업기술원의 기술지원을 받아 지역 농가 한 곳의 0.5헥타르 규모 시설에 국산 감귤 품종 하례조생을 도입했다.

하례조생은 농촌진흥청이 2004년 선발해 육성한 품종이다. 포천시에 따르면 기존 품종인 궁천조생보다 당도가 높고 산 함량이 낮으며, 익는 과정에서 신맛이 빠르게 줄어드는 특징이 있다.

겨울철 기온이 낮은 포천에서는 재배시설 내부의 온도 관리가 중요하다. 시는 시설 지하 약 1.5미터에 지중열 순환관을 설치해 땅속 열을 활용하도록 했다. 시설에는 공기순환팬과 높이를 조절할 수 있는 안개분무시설, 무인방제시설도 갖췄다.

이틀간 농장을 찾은 체험객들은 포천에서 자란 감귤을 직접 따고 감귤빵을 만들었다. 이번 행사는 시범재배한 감귤을 시민에게 소개하고, 수확과 가공을 묶은 농촌 체험 프로그램의 가능성을 살피는 자리였다.

김주호 대표는 재배 경험을 쌓고 품질을 높여 감귤이 포천의 새로운 소득 작목으로 자리 잡도록 노력하겠다고 밝혔다. 포천시농업기술센터는 앞으로 감귤의 생육 상태와 재배 자료를 축적하고, 지역 기후에 맞는 재배기술을 농가에 지원할 계획이다.