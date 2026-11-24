이재명 대통령은 24일 수학능력시험 부정행위 문제와 관련해 "실력을 겨루는 모든 시험의 부정행위는 성실하게 노력한 다른 사람들의 기회를 훔치는 것이고 공정 경쟁이라는 우리 공동체의 핵심 원리를 파괴하는 중대범죄"라고 했다.

이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의에서 "사익을 위해 타인에게 심대한 피해를 끼치면서 사회적 신뢰의 근간을 흔든다는 점에서 주가 조작 범죄와 본질이 전혀 다르지 않다"며 이같이 말했다.

그러면서 "이러한 불법과 반칙을 방관하면 사회가 온전하게 유지될 수 없다"며 "정부는 단 하나의 부정 행위도 용납하지 않는다는 확고한 원칙 아래 행정력을 총동원해 시험 부정 범죄에 엄정하게 대응해 주기 바란다"고 했다.

이 대통령은 "국가시험 전반에 대한 범정부 합동조사를 바탕으로, 숨어 있던 부정 행위들을 분명히 밝혀내고 철저하게 책임을 물어야 한다"고 했다.

또한 "인공지능 기업과의 긴밀한 협조, 신고센터 운영 등을 통해 모든 의심 사례를 빠짐없이 추적하고 부정 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라서 엄정하게 일벌백계해 주기 바란다"고 했다.

이와 함께 "적극적이고 과감한 포상 제도 운영으로 부정 행위 적발 가능성을 대폭 높여야 한다"면서 "지난 일이니까 이제 다 끝났겠지, 괜찮겠지라는 생각이 명백히 오산이라는 점을 확실하게 보여줘야 한다"고 했다.

이 대통령은 거듭 "관련 법령 정비를 통해서 부정 행위를 시도하겠다는 엄두조차 내릴 수 없도록 처벌과 제재 수위를 획기적으로 강화해야겠다"면서 "시험지의 불법 촬영, 외부 유출을 원천적으로 차단하고 유출 시에는 이를 끝까지 추적할 수 있게 하는 법 제도, 기술의 정비도 최대한 속도를 높여야겠다"고 했다.

이 대통령은 이어 "본격적인 인공지능 시대를 맞이해 기존의 시험과 평가 방식의 변화가 필요한 것은 아닌지도 이제 고민을 해야 할 때"라고 했다.

다만 "기술이 발전하고 사회가 변화하더라도 자신의 실력과 노력에 따라 공정하게 평가받아야 한다는 원칙만큼은 반드시 수호해야겠다"고 했다.