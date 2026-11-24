▲12월 2일 동두천시민회관에서 열리는 경기필하모닉 클래식 콘서트 ‘운명적 만남’ 공연 포스터.ⓒ동두천시

경기필하모닉오케스트라가 12월 2일 오후 7시 30분 경기 동두천시민회관 공연장에서 클래식 콘서트 ‘운명적 만남’을 연다. 경기필하모닉이 동두천 무대에 오르는 것은 경기도가 주관한 2018년 경기북부 순회공연 이후 8년 만이다.

동두천시와 동두천시시설관리공단은 경기아트센터의 ‘2026 예술즐겨찾기’ 공모에 선정돼 이번 공연을 마련했다고 11월 24일 밝혔다. 시와 공단은 시민들이 가까운 곳에서 오케스트라 연주를 들을 수 있도록 시민회관을 공연장으로 정하고, 전체 480석을 무료로 운영한다.

공연은 김예훈의 지휘로 베버의 오페라 ‘마탄의 사수’ 서곡을 연주하며 시작한다. 이어 플루티스트 나재령이 모차르트의 플루트 협주곡 제2번을 협연한다. 2부에서는 베토벤의 교향곡 제5번 ‘운명’을 들려준다.

관람 대상은 8세 이상이다. 전체 좌석 가운데 300석은 온라인 예매에, 180석은 현장 접수에 배정했다. 온라인 예매는 11월 20일부터 공연 포스터의 QR코드를 통해 네이버에서 진행한다.

온라인 예매자의 입장권 발권과 현장 접수는 모두 공연 당일 오후 6시 30분부터 시작한다. 공연과 예매에 관한 사항은 동두천시민회관에 문의하면 된다.