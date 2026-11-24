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경기도가 28일 반려마루 여주에서 입양자와 동반 가족, 입양견 등 300팀이 참여하는 ‘2026 반려마루 여주 입양자의 날(입양가족 홈커밍데이)’ 행사를 개최한다. 올해로 4회째를 맞는 이번 행사는 반려마루 여주에서 유기동물을 입양한 가족들이 다시 만나 교류하고, 입양견과 함께 다양한 체험활동을 즐기는 자리다.

반려마루 여주는 유기동물의 보호부터 입양, 사후관리까지 지원하는 경기도의 반려동물 복합문화공간이다. 2023년부터 매년 입양자의 날 행사를 열어 입양가족 간 교류와 올바른 반려문화 확산을 지원하고 있다. 특히 올해는 반려마루 여주 운영 3주년을 맞아 누적 입양자가 1100명을 넘어선 만큼 기존 실내 중심 행사에서 벗어나 새롭게 개장한 힐링파크 등 야외 공간을 활용해 더 많은 입양가족이 함께할 수 있도록 행사 규모를 확대했다.

행사는 ‘함께 걷고, 함께 건강해지고, 함께 행복합니다’라는 슬로건 아래 힐링파크 하이킹을 시작으로 모범 반려견 선발대회, 어질리티·후각탐험 체험, 건강·훈련 상담 등 오후 1시 30분부터 4시 30분까지 진행된다.

참가자들은 새롭게 조성된 힐링파크 둘레길을 따라 입양견과 함께 산책하고, 어질리티 경기장에서 다른 반려견 만나기와 보호자 기다리기 등을 평가하는 모범 반려견 선발대회에 참여할 수 있다. 자유 체험 시간에는 반려견 놀이터와 후각탐험장 등에서 다양한 활동을 즐길 수 있으며, 특히 건강상담에는 경기도와 동물복지 업무협약을 맺은 본 동물의료센터와 넬 동물의료재단이 참여해 입양견의 건강관리를 지원할 예정이다.

이 밖에도 훈련·입양 상담, 여주 특산물인 고구마를 나누는 교류 프로그램, 입양후기 공모전 우수작 12점 전시와 현장 투표, 입양가족 OX 퀴즈, 시상 및 기념품 증정 등이 마련된다.

행사 참여를 희망하는 입양가족은 사전 신청을 통해 참가할 수 있으며, 모범 반려견 선발대회 참가팀도 별도로 사전 접수한다. 참가 신청 방법과 세부 프로그램은 반려마루 여주 공식 누리집과 경기도 동물보호복지 플랫폼을 통해 안내할 예정이다.

도는 참가자와 입양견의 안전을 위해 하이킹 참가자를 조별로 나눠 이동하고, 주요 행사 구역마다 안전관리 인력을 배치할 계획이다. 또한 반려견 목줄 착용과 개체 간 거리 유지 등 안전수칙을 적용하고, 우천 시에는 문화센터와 실내 강당을 활용해 일부 프로그램을 조정해 운영한다.

이강영 경기도 축산동물복지국장은 “반려마루 여주를 통해 새로운 가족을 만난 반려견들이 건강하고 행복하게 생활하는 모습을 다시 만날 수 있다는 점에서 뜻깊은 행사”라며 “이번 홈커밍데이가 입양가족들이 서로의 경험을 나누고 유대감을 쌓는 자리가 되길 바라며, 앞으로도 입양 이후까지 책임지는 성숙한 반려문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.