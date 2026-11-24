"현장 중심의 행정 개선을 지속해 나가겠습니다."

강기윤 창원특례시장은 24일 이같이 피력했다.

강 시장은 "그동안 동일 사업장에 대해 여러 부서가 서로 다른 시기에 개별적으로 지도·점검을 실시했다"며 "사업자는 점검 때마다 유사한 서류를 반복해서 준비하고 현장 상황을 여러 차례 설명해야 하는 불편을 겪어왔다"고 지적했다.

그러면서 "사업장의 반복적인 점검 응대 부담을 줄이고 행정 효율성을 높이기 위해 내년부터 관계부서 사업장 통합점검을 추진할 계획이다"고 말했다.

▲강기윤 창원특례시장. ⓒ프레시안(조민규)

강 시장은 "일정 조율이 가능한 점검 분야부터 관계부서가 함께 사업장을 방문하는 통합점검 체계를 도입하겠다"면서 "사업장의 반복적인 점검 응대와 행정 부담을 줄이겠다"고 밝혔다.

다만 "긴급 민원 대응이나 사고 예방을 위한 점검과 불시 점검이 필수적인 분야는 기존과 같이 개별·수시 점검을 유지해 점검의 실효성을 확보하고 행정 사각지대가 발생하지 않도록 하겠다"고 말했다.

강기윤 시장은 "점검 때마다 서류를 준비하고 여러 부서에 개별적으로 대응하는 것은 현장 사업자에게 적지 않은 부담이다"고 하면서 "점검의 본래 목적과 실효성은 유지하면서 불필요한 행정 응대는 줄이겠다"고 강조했다.