경기 부천시가 한국건설생활환경시험연구원(KCL)과 손잡고 전력반도체 산업 육성과 지역 기업 경쟁력 강화에 나선다. 시험·인증부터 연구개발까지 연계하는 협력체계를 구축해 부천을 전력반도체 산업 거점으로 키운다는 구상이다.

24일 부천시에 따르면 시는 전날 부천아트벙커B39 멀티미디어홀에서 KCL과 '전력반도체 산업 및 관내 기업 육성을 위한 업무협약'을 체결했다.

▲'전력반도체 산업 및 관내 기업 육성을 위한 업무협약' 체결식 ⓒ부천시

이번 협약은 지난 7월 두 기관의 실무협의를 시작으로, 지난달 26일 조용익 부천시장과 천영길 KCL 원장이 전력반도체 분야 협력 방향을 논의한 데 이어 구체적인 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약식은 'AI 전력반도체 산업기술연구조합' 창립총회와 함께 열렸으며, 조용익 시장과 천영길 원장, DB하이텍, 온세미코리아, SP반도체통신 등 연구조합 회원사 관계자 70여 명이 참석했다.

KCL은 산업 전반의 시험평가와 인증, 연구개발을 수행하는 종합 시험인증기관이다. 특히 반도체·디스플레이센터는 실리콘카바이드(SiC)와 질화갈륨(GaN) 등 화합물 전력반도체와 전력모듈의 신뢰성 시험을 담당하고 있다. 그동안 부천지역 기업에 시험성적서를 발급하고 국책과제를 공동 수행하는 등 지역 산업과 협력해 왔다.

협약에 따라 두 기관은 △전력반도체 분야 국가연구개발사업 공동 기획·수행 △KCL 반도체·디스플레이센터 부천 이전 △AI 전력반도체 산업기술연구조합 설립 △관내 기업의 신뢰성 평가와 시험인증 지원 및 기술 애로 해소 △반도체 기업·기관 간 기술교류와 국책사업 공동 대응 등에 협력하기로 했다.

이날 창립총회를 개최한 AI 전력반도체 산업기술연구조합에는 현대모비스와 DB하이텍, 서울대 등 전력반도체 분야 기업·대학·연구기관 50여 곳이 참여한다.

연구조합은 대형 국책사업에 공동 대응하고 중소·중견기업의 인공지능 전환(AX)과 기술 상용화를 지원하는 역할을 맡는다. 부천시는 연구조합의 안정적인 운영을 지원하고 부천산업진흥원과 함께 국책사업 공동 대응과 기술교류 활성화를 추진할 계획이다.

시는 이번 협력을 통해 기존 반도체 제조·패키징 역량에 시험·인증과 신뢰성 검증 기능을 더해 산업 기반을 한층 강화할 방침이다. 이를 바탕으로 지역 기업들이 제품 개발부터 성능 검증까지 지역 내에서 수행할 수 있는 전력반도체 산업 생태계를 단계적으로 구축한다는 계획이다.

조용익 시장은 "이번 협약은 부천의 반도체 제조 역량에 시험·인증과 연구개발 기능을 더해 산업 경쟁력을 높이는 중요한 계기"라며 "기업과 연구기관의 긴밀한 협력을 바탕으로 기술혁신을 이끌고, 부천이 대한민국 전력반도체 산업의 핵심 거점으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.