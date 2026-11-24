▲김포시 AI 데이터 플랫폼 메인화면(2026년 12월 오픈 예정)ⓒ김포시

김포시가 AI를 활용한 행정혁신과 데이터 기반 정책 수립 등 과학적 행정체계를 구축하고 시민체감형 행정으로 도약한다. 시는 2027년을 인공지능(AI)을 활용한 행정혁신과 데이터 기반 정책 수립·전 직원 AI역량강화·정책통계 구축 등으로 행정혁신의 원년으로 삼겠다는 포부다.

AI를 행정 업무에 전면 도입하는 한편, AI·데이터 혁신 기반 조성으로 정책품질도 향상시켜나가는 것이 핵심이다. 통계데이터 구축도 대폭 확대된다. 기술 도입을 넘어 행정 전반에 디지털 전환을 가속화하고, 객관적 데이터에 기반한 과학적 행정체계를 구축한다는 구상이다.

이기형 시장은 “행정은 AI로 혁신하고, 데이터는 정책으로 연결해 행정의 효율성과 시민 삶의 질을 동시에 높여 나가겠다. 2027년은 김포시 행정혁신의 원년이 될 것”이라고 밝혔다.

행정 업무에 AI를 전면 도입하는 AI 활용 행정업무 역량강화 사업이 추진된다. 2026년 도입·시범 운영한 생성형 AI 통합 플랫폼(ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, Grok, Solar등 다수 모델 지원)을 2027년에도 전면 운영하고, 전 직원 대상 AI 크레딧을 구매·배부할 계획이다.

내년 3월부터 11월까지 AI 역량강화 전 직원 교육도 추진된다. 행정안전부 ‘문제해결형 AI 인재 양성’ 기조와 연계한 ‘김포형 AI Champion 교육’을 전 직원이 받게 된다. 시는 교육을 통해 공공행정 현장에서 AI를 통해 업무를 자동화하고 서비스를 구현하겠다는 목표다.

시는 AI·데이터 혁신 기반 조성에도 전력을 다한다. 우선, 경기도 민간데이터(통신·카드·신용·기업) 공동구매 사업에 참여해 7350만원의 분담금으로 다양한 민간 데이터를 확보할 계획이다. 이를 통해 상권 분석, 유동인구 파악, 소비 트렌드 등 정책 수립에 필요한 근거 데이터를 보다 풍부하게 확보할 수 있게 될 것으로 기대된다.

이를 통해, 시민들은 실시간으로 인구이동현황, 카드소비분석, 기업현황, 일자리정보 등 실제 필요한 데이터를 맞춤형으로 제공받을 수 있을 뿐만 아니라, 인공지능(AI)챗봇을 통해 한층더 고품질의 정보를 찾을 수 있을 것으로 기대된다.

민선9기 시장공약사항인 지능형 통합 ‘김포시 AI·데이터 플랫폼’도 본격 운영된다. 행정안전부 및 경기도 등과 연계하여 최신의 공공데이터를 확인할 수 있고, 동시에 국토교통부, 경찰청, 환경청 등과 협업하여 부동산정보, 교통정보, 대기환경정보 등 실시간으로 서비스할 수 있다. 시는 안정적 플랫폼 운영과 데이터 기반 행정 서비스를 지속 제공해 나간다는 계획이다.

시는 2027년 지역 산업과 인구, 시민 생활에 관한 통계를 정비해 인공지능(AI) 정책의 기초자료를 마련하겠다는 로드맵이다. 지역마다 어떤 산업이 발달했고 어떤 세대가 살고 있는지 파악하고, 시민이 일상에서 느끼는 불편도 함께 살펴 AI를 어디에 우선 활용할지 판단하는 근거로 삼는다는 계획이다.

우선, 2월부터 4월까지 종사자 1인 이상 사업체를 조사해 지역별 사업체 분포와 고용 구조를 파악할 계획이다. 6~7월에는 종사자 10인 이상 광업·제조업체의 생산 활동을 조사할 예정이다. 주민등록인구통계로는 읍면동별 인구와 연령 구성, 세대 수의 변화를 살펴나간다.

산업·인구 통계만으로 알기 어려운 생활 여건은 시민에게 직접 묻는다. 시는 9월 중 표본 1005가구를 대상으로 사회조사를 실시해 시민의 관심사와 생활 만족도를 파악하고, 12월 말 결과를 공표할 예정이다. 인구·노동·교통·복지 등 16개 분야의 자료를 모은 제66회 통계연보도 작성한다.

시는 이들 자료를 함께 활용해 지역별 여건과 시민 수요에 맞는 AI 정책 과제를 발굴할 계획이다.