특별감사서 고양지역 교복 업체 ‘입찰 담합 의혹’ 사실로 드러나



25개 교육지원청 대상 최근 5년간 교복 구매 전수조사… ‘교육비리 제보센터’ 운영 예고



안민석 교육감 "교복·급식 문제 등 뿌리 깊은 교육 비리 뿌리 뽑을 것"

▲안민석 경기도교육감은 24일 기자회견을 통해 고양지역의 ‘교복 입찰 담합 의혹’에 대한 감사 결과를 공개한 뒤 ‘교육 비리와의 전쟁’을 선포했다. ⓒ프레시안(전승표)

경기도교육청이 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 교복 문화를 확립하기 위해 ‘교육 비리와의 전쟁’을 선포했다.

안민석 경기도교육감은 24일 고양지역에서 불거진 ‘교복 입찰 담합 의혹’에 대한 감사 결과를 공개하고 "교육의 정의를 훼손하는 모든 비리를 끝까지 밝히고, 제도를 바꿔 교육의 기본을 바로 세우겠다"고 밝혔다.

도교육청은 지난 9월부터 교복 담합 비리에 대한 전수조사를 실시하는 과정에서 지난달 고양지역 사례에 대한 제보를 접수, 즉각 특별감사에 착수했다.

지난 2023학년도 고양지역에서 진행된 중·고등학교 교복 구매 입찰 과정 79건을 대상으로 제보 및 녹취록과 나라장터 개찰 자료 및 학교 관계자 면담 등을 종합한 결과, 실제 제보자가 제공한 자료에 명시돼 있던 낙찰 예정 학교 45곳 가운데 75.6% 수준인 34개 학교에서 실제 낙찰업체가 정확히 일치한 사실이 확인됐다.

또 동일 업체들이 여러 학교 입찰에 반복 참여하면서 학교별 낙찰업체를 미리 나눠 가진 것으로 의심되는 정황 등 △낙찰 예정 학교 사전 낙찰 조율 △업체 간 학교별 사전 배분 △들러리 입찰(실제 낙찰 의사 없이 다른 업체의 낙찰을 돕기 위해 형식적으로 참여하는 방식) △업체 간 근접 투찰(1·2순위 업체의 투찰률 차이가 1%p 이내 등) △장기적으로 대형 교복 브랜드 대리점으로 시장을 재편하고, 경쟁이 약화된 이후 낙찰가격을 높이기 위한 본사 지원 정황(대리점이 저가로 낙찰받을 수 있도록 본사가 납품 원가·이익 등을 보전) △높은 투찰률 등의 정황이 포착됐다.

이 같은 교복 입찰 담합 행위에 참여한 업체는 총 6개 업체에 달한다.

해당 업체들은 교복의 고품질을 확보하고, 교복업체 간 경쟁을 통해 적정한 가격으로 교복을 학생들에게 제공할 수 있도록 학교가 업체 선정과 계약을 비롯해 납품 확인 및 대금 지급을 주관하는 현행 ‘교복 학교주관구매 제도’를 악용한 것으로 의심되고 있다.

▲24일 경기도교육청이 공개한 고양지역의 ‘교복 입찰 담합 의혹’ 감사 결과 및 주요 비위 유형. ⓒ프레시안(전승표)

실제 전체 조사 대상인 79개 사례 가운데 49건은 낙찰가격이 예정가격의 95% 이상이었고, 이들 입찰의 평균 낙찰률은 97.29%에 달했다.

그러나 정작 학교에서는 업체 입찰 시 절차 및 정해진 기준에 문제가 없다면 계약을 체결할 수 밖는 구조로 인해 이들의 담합 행위를 사전에 인지할 수 없는 환경이었다.

특히 이들은 담합 과정에서 중소업체들에 품질이 낮은 견본으로 입찰에 형식적으로 참여하도록 요구했고, 이를 거부한 업체들은 가격 경쟁력에서 밀리며 끝내 입찰에 참여하지 못하는 등 막대한 피해를 입은 것으로 전해졌다.

도교육청은 이 같은 감사 결과를 토대로 이날 담합 정황이 의심되는 13개 업체를 서울지방중대범죄수사청에 수사의뢰하고, 정식 고발 절차의 진행 및 입찰 담합의 실체가 철저히 규명될 수 있도록 공정거래위원회에도 신고를 접수할 예정이다.

이와 함께 교복 구매 과정의 불공정한 관행을 근본적으로 개선하기 위해 안 교육감의 민선 6기 취임 3호 결재 사안인 ‘경기교육 교복문화 대전환’을 통한 ‘편한 교복’ 정책과 연계해 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 교복 구매 체계를 구축할 방침이다.

안 교육감은 "담합의 피해는 교복비 인상과 품질 저하로 이어지는 만큼, 아이들이 입는 교복을 대상으로 부당한 이익을 취하고 학부모에게 부담을 떠넘기는 행위는 절대로 용납할 수 없다"며 "현재 진행 중인 전수조사를 통해 또 다른 담합 및 비리 정황이 확인되면, 즉시 수사 의뢰 등 단호하게 조치할 것"이라고 말했다.

이어 "오랜 기간 교육계에 해묵은 비리는 단지 교복 비리 만이 아니다"라며 "급식 비리와 시설 비리 등 교육현장의 고질적인 각종 비리들을 뿌리 뽑아 교육의 정의를 바로 세울 수 있도록 ‘교육비리 제보센터’를 설치해 각종 불법 행위에 대해 단호하게 대처하겠다"고 강조했다.