▲성주군 해외 무역사절단 회의 모습ⓒ성주군

경북 성주군이 해외시장 개척을 통한 지역 기업의 성장 기반 마련과 유소년 스포츠 활성화라는 두 갈래 행보로 지역에 활력을 불어넣고 있다.

지역 중소기업의 해외 판로를 동남아시아에서 호주까지 넓히며 수출시장 다변화에 나선 데 이어, 대구·경북 유소년 야구팀들이 참가하는 대회를 개최해 스포츠 교류와 지역 홍보 효과까지 거두고 있다.

먼저 성주군은 최근 지역 중소기업의 해외 판로 개척을 위해 호주에 무역사절단을 파견해 의미 있는 수출 성과를 거뒀다고 24일 밝혔다.

이번 사절단에는 HS산업, 성원화이바, 더탑, 금창EPC, 가천도가 등 5개 기업이 참여했으며, 군은 우수한 기술력과 제품을 보유한 지역 기업에 해외 진출 기회를 제공하기 위해 매년 무역사절단을 운영하고 있으며, 올해는 기존 동남아시아 중심에서 벗어나 호주로 파견지역을 확대했다.

그 결과 현지에서 총 22건, 385만 달러 규모의 수출 상담이 이뤄졌으며, 이 가운데 9건, 195만 달러 규모의 업무협약(MOU)을 체결했다.

특히 전년과 비교해 상담 건수는 175% 증가했고, MOU 체결 건수와 금액도 각각 200%, 58.5% 늘어나는 등 해외시장 개척의 성과가 한층 확대됐다. 이는 새로운 시장에 도전한 지역 기업들이 현지 바이어들과 접점을 넓히며 향후 수출 확대 가능성을 확인했다는 점에서도 의미가 크다.

기업들의 해외시장 도전이 성과를 거두는 사이 성주에서는 미래 스포츠 꿈나무들의 열정이 경기장을 뜨겁게 달궜다.

▲성주군 ‘제2회 성주군수배 대구·경북 리틀야구대회’ 모습ⓒ성주군

지난 14일부터 22일까지 주말을 활용해 열린 ‘제2회 성주군수배 대구·경북 리틀야구대회’에는 대구·경북 19개 팀에서 선수와 임원 등 380여 명이 참가해 기량을 겨뤘다.

이번 대회는 유소년 야구 저변 확대와 지역 간 스포츠 교류를 위해 마련됐으며, 경기장에서는 어린 선수들의 패기 넘치는 투구와 타격, 한 치의 양보 없는 승부가 이어졌고, 실점과 실책에도 서로를 격려하며 끝까지 포기하지 않는 모습이 눈길을 끌었다.

학부모와 관계자들도 경기장을 찾아 선수들에게 응원과 박수를 보내며 대회 열기를 더했다.

치열한 승부 끝에 수성구팀이 우승을 차지했고 남구팀이 준우승에 올랐다. 성주군 대표 참스타리틀야구단은 8강전에서 우승팀 수성구를 만나 아쉽게 패했지만, 강팀을 상대로 마지막까지 투지를 발휘하며 지역 야구 꿈나무로서 가능성을 보여줬다.

이번 대회는 단순한 승패를 넘어 어린 선수들이 다른 지역 팀들과 실력을 겨루고 교류하면서 협동심과 도전정신을 키우는 무대가 됐다. 특히 참가 선수단뿐 아니라 가족과 관계자들도 성주를 찾으면서 지역을 알리고 생활인구 유입을 유도하는 효과도 거뒀다.

성주군은 이번 호주 무역사절단 파견을 계기로 기업별 수출 수요에 맞춘 해외시장 진출 지원을 확대하고, 유소년 스포츠 교류도 지속적으로 활성화해 지역경제와 지역공동체에 새로운 활력을 더한다는 방침이다.

전화식 성주군수는 “이번 무역사절단 파견은 기존 동남아시아 중심의 수출시장에서 벗어나 호주라는 새로운 시장을 개척했다는 점에서 의미가 크다”며, “지역 중소기업의 우수한 제품이 더 넓은 해외시장으로 진출할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.