경북 봉화군 봉성면 창평리 임대형 스마트팜단지에서 청년농업인들이 설향 딸기 첫 수확에 나섰다. 지난 9월 중순 모종을 심은 지 두 달 만으로, 늦가을 잦은 비로 인한 일조량 부족과 생산비 상승 속에서 거둔 첫 결실이다.

▲ 경북 봉화군 봉성면 창평리 임대형 스마트팜단지 A동 온실에 설향 딸기가 붉게 익어 있다. 이곳에 입주한 청년농업인 12명은 지난 9월 중순 모종을 심은 지 두 달 만에 첫 수확에 나섰다. ⓒ봉화군(사진제공)

봉화군에 따르면 스마트팜단지 A동에 입주한 청년농업인 4개 팀 12명은 이달부터 딸기를 수확하고 있다. 재배 품종은 수확량이 많고 흰가루병에 강해 국내에서 가장 널리 재배되는 설향이다. 수확한 딸기는 로컬푸드 매장과 지역 주민 직거래, 농산물 도매시장 등을 통해 판매할 예정이다.

앞서 지난 1월 B동에 입주한 청년농업인 3개 팀 9명은 4월부터 토마토를 수확했다. 여기에 A동의 딸기 출하가 더해지면서 단지는 연중 생산체계를 갖추게 됐다.

봉화군은 청년농업인을 유치해 지역소멸에 대응하기 위해 245억 원을 들여 3.6㏊ 규모의 임대형 스마트팜 2개 동을 조성했다. 현재 청년농업인 21명이 1인당 약 500평의 온실을 임차해 토마토와 딸기를 재배하고 있다.

군은 입주 청년농업인의 초기 시행착오를 줄이기 위해 맞춤형 현장 컨설팅을 32회 진행했다. 모종을 심고 뿌리를 내리는 단계부터 양액 조절, 온·습도 관리, 병해충 예방, 꽃송이 관리, 수확과 선별까지 재배 전 과정을 지원했다.

장영숙 봉화군농업기술센터소장은 “4월 토마토에 이어 이달부터 딸기를 수확하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 현장 컨설팅과 기술교육, 판로 지원을 통해 입주 청년농업인들이 안정적으로 정착할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.