▲ⓒ연천군

연천군(군수 김덕현)은 총 7063억 원 규모의 2027년도 본예산안을 편성해 연천군의회에 제출했다고 밝혔다. 회계별로는 일반회계가 올해 본예산(6263억 원)보다 177억 원(2.84%) 증가한 6441억 원이며, 특별회계는 올해 대비 326억 원(-34.39%) 감소한 622억 원 규모다.

연천군에 따르면 내년도 예산안은 한정된 가용 재원을 효율적으로 활용하는 데 중점을 두고 편성됐다. 이를 위해 관행적·반복적 사업과 집행 실적이 저조하거나 사업 효과가 미흡한 사업에 대해 필요성과 타당성을 면밀히 검토했으며, 계속사업의 연차별 투자 시기를 조정하는 등 재정 여건 변화에 탄력적으로 대응할 수 있도록 했다.

이를 통해 확보한 재원은 군민의 삶의 질 향상과 직결되는 복지·안전·교통·교육·문화·체육 등 생활밀착형 사업에 우선 배분했으며, 지역 균형발전과 주민 불편 해소를 위한 주요 현안 사업에도 시급성과 필요성을 고려해 집중 반영했다.

주요 핵심사업으로는 농어촌 기본소득 사업(792억 원) , 전곡도시재생활성화사업(컬처스테이션·주차타워·전곡 가로환경 조성, 106억 원),청산복합커뮤니티센터 신축사업(37억 원), 에듀헬스케어센터 건립사업(18억 원) , 경원선 열차 운행 재개 및 수소충전소 구축(12억 원), 2029 연천세계구석기엑스포 부담금(12억 원), 서부지구 교통체계 개편사업(4억 원) 등을 편성해 지역 활력 제고와 미래 성장동력 확보에 주력했다.

군이 제출한 2027년도 본예산안은 군의회 심의를 거쳐 다음 달 17일 최종 확정될 예정이다.

김덕현 군수는 “군민의 행복을 위한 생활밀착형 사업과 미래를 위한 역점 사업 예산이 차질 없이 반영될 수 있도록 군의회와 긴밀히 협력하겠다”라고 말했다.