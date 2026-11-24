▲좌측부터 송현주 대구 수성구의원,양정미 수성구의원 ⓒ수성구 의회

대구 수성구의회가 장애인의 문화 접근성을 높이고 위기 청소년의 안정적인 사회복귀를 돕기 위한 제도 마련에 나섰다.

시각장애인이 문화·예술과 체육행사를 불편 없이 즐길 수 있도록 지원하는 한편, 보호관찰 대상 청소년에게 상담과 학업, 취업 지원 등을 제공해 재범을 예방하고 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 돕겠다는 취지다.

송현주 대구 수성구의원이 발의한 ‘대구시 수성구 시각장애인을 위한 현장영상해설 활성화 지원 조례안’과 양정미 의원이 발의한 ‘대구시 수성구 청소년 보호관찰 대상자에 대한 사회정착 지원 조례안’이 지난 23일 제279회 제2차 정례회 문화복지위원회 심사를 각각 통과했다.

먼저 송현주 의원의 조례안은 시각장애인의 문화·예술·관광·체육 활동 참여 기회를 확대하고 정보 접근성을 높이는 데 초점을 맞춰, 현장영상해설은 전문 해설사가 행사장 상황과 주변 환경, 현장에서 벌어지는 움직임 등을 음성으로 설명하면 시각장애인이 무선 수신기와 이어폰을 통해 이를 듣는 방식이다.

이는 눈으로 확인하기 어려운 공연 장면이나 스포츠 경기 상황 등을 생생하게 전달해 시각장애인의 현장 경험을 넓힐 수 있다는 점에서 의미가 있다.

조례안에는 공공기관 등이 주관하는 행사에서 현장영상해설을 제공하고 관련 시설과 설비를 설치·운영할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 아울러 사업 수행기관에 대한 지원과 관계기관 간 협력체계 구축 근거도 마련했다.

수성구 자료에 따르면 올해 8월 기준 지역 등록장애인 1만8075명 가운데 시각장애인은 1653명으로, 이번 조례안이 시행되면 이들이 지역 축제와 공연, 체육행사 등 다양한 현장 활동에 참여할 수 있는 기반이 확대될 것으로 기대된다.

양정미 의원이 발의한 청소년 사회정착 지원 조례안은 보호관찰 대상 청소년들이 과거의 잘못을 딛고 안정적으로 사회에 복귀할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다.

조례안에는 상담과 심리치료를 비롯해 학업 지속 및 학교 복귀를 위한 학습지원, 직업훈련과 취업지원, 가족관계 회복 프로그램 등이 포함됐으며, 보호관찰소 등 관계기관과 협력체계를 구축해 청소년별 상황에 맞는 지원이 이뤄질 수 있도록 하는 내용도 담았다.

특히 수성구는 대구보호관찰소 관할 지역 가운데 소년 보호관찰 대상자가 가장 많이 거주하는 지역으로 나타났다. 대구보호관찰소 자료에 따르면 지난 9월 기준 관할 소년 보호관찰 대상자 359명 중 수성구 거주자는 90명으로 약 25%를 차지했다. 관할 10개 지역 가운데 가장 높은 비중이다.

양 의원은 조례안 발의에 앞서 지난달 28일 대구보호관찰소를 방문해 청소년 보호관찰 대상자 지원 방안을 논의하고, 관계자들과 지역사회 협력 방안을 모색하기도 했다.

두 조례안은 지원 대상과 정책 방향은 다르지만, 사회 참여에 어려움을 겪거나 제도적 도움이 필요한 주민에게 실질적인 기회를 제공한다는 공통점이 있다. 장애인에게는 문화 향유의 문턱을 낮추고, 청소년에게는 다시 출발할 수 있는 사회적 기반을 마련한다는 점에서 지역사회 포용성을 높이는 제도적 시도로 평가된다.

송현주 의원은 “시각장애인도 다양한 문화·여가활동을 누리고 지역사회 행사에 자유롭게 참여할 수 있는 환경이 중요하다”며, “이번 조례가 정보 접근의 어려움을 줄이고 사회참여 기회를 넓히는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

양정미 의원도 “청소년들이 과거의 잘못을 딛고 새로운 출발을 할 수 있도록 지역사회의 관심과 지원이 필요하다”며, “이번 조례가 청소년들의 건강한 성장과 재범 예방에 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.