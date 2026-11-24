▲ 보령시가 종교·역사 자원 활용 콘텐츠 개발 일환으로 여는 ‘칼 귀츨라프 문화유산 기념주간행사’ 포스터 ⓒ보령시

194년 전 충남 보령 고대도에 전해진 칼 귀츨라프 선교사의 나눔 정신이 문화 축제로 재탄생한다.

보령시는 오는 27일부터 29일까지 보령문화의전당과 보령문화예술회관 일원에서 ‘칼 귀츨라프 문화유산 기념주간 행사’를 개최한다고 24일 밝혔다.

민선 9기 핵심공약인 종교·역사 자원 활용 콘텐츠 개발의 일환으로 마련된 행사다.

1832년 고대도를 방문한 귀츨라프는 한국 최초의 개신교 선교사로 기록된 인물로, 주민들에게 감자 재배법과 서양의 술 등을 전하고 한글 주기도문을 남겼다.

시는 귀츨라프가 남긴 의료·감자·포도·한글 등 ‘4대 나눔’의 역사적 가치를 재조명하고 이를 현대적인 문화 콘텐츠로 발전시킬 계획이다.

보령문화의전당 일원에서는 귀츨라프의 생애와 항해 기록, 나눔 활동 등을 소개하는 6개 주제의 전시와 일대기 영상이 상영된다.

‘귀츨라프 감자농장’, ‘고대도약방’, ‘포도청 작업실’, ‘항해기록소’ 등 10종의 체험 부스도 마련돼 관람객들이 19세기 동서양 문화교류의 역사를 경험할 수 있다.

야외무대에서는 7분 미니강연 ‘귀츨라프 세바시’와 OX퀴즈, 지역예술인들의 공연 등이 이어진다.

상시 프로그램은 오전 11시부터 오후 6시까지 운영되며 토요일인 28일에는 오전 10시부터 시작한다.

보령시 관계자는 “귀츨라프 선교사의 치유와 나눔 역사를 현대적인 웰니스 문화 콘텐츠로 재구성했다”며 “시민과 관광객들이 보령만의 소중한 역사·문화유산 가치를 발견하는 시간이 되길 기대한다”고 말했다.