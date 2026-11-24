경북 영주시가 1조1330억 원 규모의 2027년도 본예산안을 영주시의회에 제출했다. 황병직 영주시장은 23일 제306회 영주시의회 정례회 본회의에서 시정연설을 통해 시급성이 낮은 신규 사업을 줄이고 시민 생활 안정과 일자리 창출, 농가소득 증대에 재원을 집중하겠다고 밝혔다.

▲영주시가 1조1330억 원 규모의 내년도 예산안을 시의회에 제출했다. 사회복지에 3364억 원을 편성하고, 산후조리비 150만 원 지원과 응급·분만 의료 지원을 예산안에 담았다.ⓒ영주시(사진제공)

민선 9기 출범 이후 처음으로 한 해 전체를 대상으로 편성한 예산안은 일반회계 1조377억 원, 기타특별회계 133억 원, 공기업특별회계 820억 원으로 구성됐다. 시는 올해보다 400억 원 늘어난 4130억 원의 국·도비를 확보했으나, 지방교부세 감소와 보조사업에 따른 시비 부담 증가로 재정 운용에 어려움이 예상된다고 설명했다. 사업비가 크게 늘었거나 효과가 불분명한 기존 사업은 타당성을 다시 검토할 방침이다.

▶베어링 국가산단 기업 유치…농가가 고르는 농자재 바우처 추진

시는 도로·물류 및 지역개발 분야에 1144억 원, 산업·중소기업 분야에 452억 원을 편성했다. 2028년 준공 예정인 영주 첨단베어링 국가산업단지의 입주기업을 경상북도개발공사와 함께 유치하고, 전력·용수 공급과 인허가 지원을 준비한다. 중부권 동서횡단철도 점촌~예천~영주 구간 전철화의 국가철도망 계획 반영과 동서 5축 고속도로 확충도 추진한다.

기회발전특구 지정과 지역 대학 연계 인재 양성으로 청년 취업을 지원한다. 골목상권에는 공공배달앱 ‘먹깨비’ 할인과 영주사랑상품권 이용 활성화를 추진하고, 공설시장 주상복합 개발 과정에서 상인과의 상생 방안을 구체화할 계획이다.

농업·농촌 분야에는 1408억 원을 편성했다. 농업인이 필요한 자재를 직접 고르는 ‘선택형 농자재 바우처’는 2028년 본격 시행을 목표로 준비한다. 외국인 계절근로자를 농번기에 맞춰 배치하고 농기계 임대를 강화하는 한편, 온라인 판매와 대형 유통망, 수출 등으로 농산물 판로를 넓힐 방침이다.

▶관광 성과는 체류·소비로 평가…산후조리비 150만 원 지원

문화·관광 분야에는 736억 원을 편성했다. 시는 관광객의 체류 시간과 지역 상권 매출을 중심으로 관광정책의 성과를 평가하고, 풍기인삼축제 시장 할인쿠폰의 효과를 분석할 계획이다. 선비세상은 선비촌과 겹치는 프로그램을 조정한다. 국립국악원 영주분원 유치를 이어가고, 내년 5월에는 봉화군과 제65회 경북도민체육대회를 공동 개최한다.

사회복지 분야에는 전체 예산안에서 가장 큰 비중인 3364억 원을 편성했다. 평균 10.8대 1, 청년형 15.6대 1의 경쟁률을 기록한 가흥동 드림주택 사업을 이어가고, 결혼축하금과 산후조리비 150만 원을 지원한다. 필수의료에는 18억 원을 반영해 응급실 전담 전문의 확충과 분만산부인과 운영을 지원한다. 월요일과 목요일 오후 8시까지 운영하는 소아 연장 진료도 계속한다.

공공질서·안전 분야에는 191억 원을 편성했다. 하천과 급경사지, 도로의 재해 위험 요소를 정비하고, 재난 발생 시 거동이 불편한 어르신 등의 대피를 현장에서 지원할 계획이다. 일상 불편은 ‘생활민원 119처리반’이 대응하고, 장기 미해결 민원은 민원 3심제와 고충민원 처리제도를 통해 살핀다. 시청 민원인 주차 공간을 확보하고 재난·민원 현장과 격무 부서에서 일하는 직원에 대한 인사상 혜택도 강화한다.

황 시장은 “취업을 앞둔 청년과 파종을 앞둔 농업인, 오늘 매출이 절실한 상인에게 행정의 사정을 이유로 기다려달라 할 수 없다”며 “내년 이 자리에서는 시민의 삶과 살림이 실제로 얼마나 나아졌는지 구체적인 성과와 결과로 증명하겠다”고 말했다.