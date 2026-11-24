시민단체 '경제정의실천시민연합'(경실련)은 24일 더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵 추진 당론을 정한 데 대해 "여당은 탄핵 추진을 다시 생각해야 한다"며 "법관 탄핵은 답이 아니다"라고 우려하는 성명을 냈다.

경실련은 이날 "민심도 이번 탄핵에 호응하지 않는다"는 점을 지적했다. "탄핵은 국민 누구나 수긍할 만한 명명백백한 사유가 있을 때 어쩔 수 없이 꺼내는 것"이지, "먼저 저질러 놓고 나중에 국민의 동의를 구하겠다는 것은 순서가 거꾸로 된 일"이라는 지적이다.

이 단체는 "공감 없이 밀어붙이는 탄핵은 '보복'이라는 꼬리표를 떼기 어렵다"며 "무엇보다 불법적인 12.3 계엄의 책임을 묻는 더 중요한 일이 정쟁 속에 묻혀 버릴까 걱정스럽다"고 했다.

이들은 "사법부를 감싸겠다는 것은 아니다. 12.3 비상계엄은 헌정 질서를 멈춰 세우려 한 시도였음에도 불구하고 사법부는 소극적으로 대응했다"거나 "민심을 물어야 할 선거를 앞두고 국민의 선택에 직접 영향을 줄 수 있는 결정을 서둘러 내린 일도 있었다"는 점을 비판하면서도 "그렇다고 판결이 마음에 들지 않는다는 이유로 대법원장을 탄핵하겠다는 데는 동의하기 어렵다"고 했다.

이들은 "판결이 불만족스러울 때마다 법관을 탄핵할 수 있다면 정치권의 눈치를 보지 않고 판결할 법관이 누가 남겠는가"라고 지적하며 "판결에 대한 이견은 이어질 재판, 토의와 숙의, 그리고 제도 개선으로 풀어야 한다"고 했다.