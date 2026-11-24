국민의힘 안철수 의원이 강금실 국정원장 후보자에 대해 "미국은 '중국 간첩'이 대한민국 국정원을 접수했다고 판단할 것"이라는 주장을 내 놓았다.

안 의원은 24일 자신의 페이스북에 "강금실 국정원장 후보자는 한미동맹의 파탄을 초래할 것입니다"라는 글을 올리고 "미국은 강금실 국정원장 지명을 '중국간첩'의 국정원 접수로 판단하지 않겠느냐"고 주장했다.

안 의원은 "미국은 사드 반대, 3不 옹호 등 친중 행보를 보인 이종석 전 원장을 불신하며, 방미 거부, 한미일 북한해킹 협의체 배제, 대북정보 공조 난항, 국정원 직원 비자 지연 등으로 불만을 표출해 왔다. 그런데 어제 이재명 대통령은 또다시 친중 인사를 지명했다"고 주장했다.

안 의원은 "강금실 국정원장 후보자는 중국 치치하얼시 인민정부 특별고문과 연변주정부 경제특별고문으로 수년간 활동했다. 중국 당서기와 자치주장을 만나 투자 유치를 논의해 고문직에 재위촉되었고, 연변·두만강지역 국제투자무역박람회 등 각종 행사에 참석해 투자 유치 활동을 지속했다"고 했다.

안 의원은 "올해 4월에도 (강 후보자는) 기후대사 신분으로 '파리협약도 시진핑 주석이 글로벌 리더십을 발휘해 가능했던 일', '중국은 지도층이 계획을 세워 속도감 있게 실행하는 장점이 있다'고 치켜세웠다"고 했다.

안 의원은 강 후보자에 대해 "단순한 친중이 아니라, 중국을 위해 공적으로 일하고 중국 지도자를 찬양하는 등 적극적인 행동에 나선 것"이라고 주장했다.

안 의원은 "미국은 AI 칩 반출 등 중국 첩보 공작에 극도로 예민하며, 우리 역시 전임 원장의 친중 행적 탓에 한미 정보교류가 차단된 바 있다. 이런 때 중국을 위해 복무한 사람으로 정보수장을 교체한다면, 미국은 '중국 간첩'이 대한민국 국정원을 접수했다고 판단하지 않겠느냐"고 주장했다.

안 의원은 "강 후보자가 미국 입국이나 CIA 국장과의 대좌하는 것은 더욱 불분명해질 것이다. 강 후보자의 취임은 한미 방첩동맹이 파탄 나는 날이 될 것이다. 이재명 대통령은 지명을 즉각 철회해야 한다"고 했다.