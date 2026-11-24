경기 하남시는 지난 23일 시청 대회의실에서 '하남시 미래발전위원회 제2회 정기회의'를 열고 2027년 10대 핵심과제에 대한 정책 자문을 진행했다.

24일 하남시에 따르면 이번 핵심과제는 분야별 전문가와 시민대표 등 44명의 의견을 반영해 마련됐으며, △K-컬처·AI 혁신도시 △원도심·신도시 균형발전 △교통도시 △미래인재 교육도시 △안심 복지도시 등 5대 분야로 구성됐다.

▲이현재 시장이 '하남시 미래발전위원회 제2회 정기회의'에서 발언을 하고 있다. ⓒ하남시

주요 사업은 교산 자족용지 등 10조 원 규모 투자유치, K-컬처 복합단지 조성, 원도심 재도약, 5철 시대 광역교통망 구축, 하남교육지원청 개청, 돌봄 확대 등이다.

이번 회의에서는 미사섬 K-컬처 복합단지와 미사강변도시 5성급 호텔 건립, 재정 운용 방향 등도 논의됐다. 위원들은 문화·관광 기반 확충과 시민 혜택 확대, 건전재정 유지 등을 제안했다.

시는 이날 제시된 의견을 검토해 2027년 주요업무계획에 반영할 방침이다.

이현재 시장은 "2027년은 민선9기가 약속한 변화가 시민의 일상에서 드러나기 시작하는 해"라며 "핵심과제를 내실 있게 다듬어 하남의 미래를 구체적인 성과로 만들어 나가겠다"고 밝혔다.