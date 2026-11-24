전북 지역 학교 현장에 인공지능(AI)과 국제 바칼로레아(IB) 교육, 기초학력 보장 등 실질적인 수업 혁신 바람이 불 전망이다.

전북특별자치도교육청과 전주교육대학교가 기존의 단편적인 사업 협력을 넘어 학교 현장의 변화를 이끄는 포괄적 협력체계를 가동하기로 했다.

전북교육청은 24일 본청 회의실에서 천호성 교육감과 장지성 전주교대 총장 등 양 기관 관계자 10여명이 참석한 가운데 '교육협력 업무협약'을 체결했다.

지난해 6월 맺은 협약을 한 단계 구체화해 급변하는 교육환경에 공동 대응하고, 학교 현장에서 체감할 수 있는 실행력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

이번 협약으로 전북 학교 현장에는 학생 맞춤형 학습 지원과 미래형 수업 모델이 한층 촘촘하게 자리 잡게 된다.

▲ 전북특별자치도교육청과 전주교육대학교가 24일 협약을 맺은뒤 기념촬영을 하고 있다.ⓒ도교육청

양 기관은 기초·기본학력 지원과 학생 맞춤형 교수·학습 방법 연구를 공동으로 추진해 학력 격차를 줄이고, 국제 바칼로레아(IB) 교육전문가 양성과 AI·디지털 융합교육 연수 프로그램 개발에 힘을 모아 교실 수업의 질을 끌어올릴 계획이다.

교원 양성부터 현장 재교육, 교육복지까지 이어지는 선순환 구조도 강화된다. 양 기관은 △기초학력 증진 및 수업 개선 △교육대학원·교육전문대학원을 통한 미래교육 전문인력 양성 △초등 교원 양성 및 전문성 강화 연수 △교육복지 맞춤형 프로그램 발굴과 지역인재 육성 △학술자료·연구성과 공유 △교육연구 인적·물적 자원 교류 등 7개 분야에서 협력한다. 이에 따라 예비교원의 교육봉사와 학교 현장실습이 확대되고, 지역 여건에 맞는 교육복지 프로그램과 정책 연구도 활발해질 것으로 기대된다.

양 기관은 협약이 선언에 그치지 않도록 관련 부서 간 상시 협력체계를 꾸리고, 세부 사업별 추진 방안과 역할을 나눠 학교 현장의 실질적인 성과로 연결할 방침이다.

천호성 교육감은 "AI·디지털 전환과 기초학력 보장, 지역 교육 여건 변화 등 복합적인 과제에 대응하려면 교육청과 교원 양성 대학의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "대학의 연구 역량과 교육청의 현장 경험을 유기적으로 연결해 학교 현장의 변화를 이끌고 학생들의 배움과 성장을 뒷받침하겠다"고 말했다.

장지성 총장은 "급변하는 미래 교육환경에 능동적으로 대응하고 지역교육의 경쟁력을 높이기 위해 전주교대의 교육·연구 역량을 학교 현장과 적극 연계하겠다"며 "학생 맞춤형 교육 지원과 교원 전문성 향상을 위한 협력을 넓혀 지역교육 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.