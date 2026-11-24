▲대구국립과학관의 '달성 청소년 해외 우주과학 캠프'를 통해 달성군 청소년들이 미국 플로리다주 올랜도와 캘리포니아주 로스앤젤레스 등에서 우주과학 분야 진로 탐색을 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구국립과학관

우주를 책과 영상으로만 접하던 달성지역 청소년들이 미국의 우주과학 연구 현장을 직접 찾아 미래 과학자의 꿈을 키웠다. 세계적인 우주탐사 시설을 둘러보고 현직 연구원들에게 궁금한 점을 질문하는 등 교실에서는 경험하기 어려운 특별한 배움의 시간이 펼쳐졌다.

국립대구과학관은 달성군 주최, 달성교육재단이 주관한 '달성 청소년 해외 우주과학 캠프'를 통해 지역 청소년들의 우주과학 분야 진로 탐색과 국제적 과학 역량 강화를 지원했다고 24일 밝혔다.

이번 캠프는 지난달 3일부터 10일까지 6박 8일 일정으로 미국 플로리다주 올랜도와 캘리포니아주 로스앤젤레스 일대에서 진행됐으며, 달성군 지역 중학생 30명이 참가했다.

학생들의 발길이 닿은 곳은 이름만으로도 과학도의 가슴을 설레게 하는 세계적인 우주과학·교육기관들이었다.

미국 항공우주국(NASA)의 제트추진연구소(JPL)와 케네디 스페이스 센터를 비롯해 컬럼비아 메모리얼 우주센터, 캘리포니아 사이언스 센터, 그리피스 천문대, 윌슨 천문대 등을 차례로 방문해, 서던캘리포니아대학교(USC) 우주공학연구센터와 캘리포니아공과대학교(Caltech)도 찾아 첨단 우주과학 연구와 교육 환경을 살펴봤다.

가장 큰 호응을 얻은 곳은 NASA 제트추진연구소였다.

학생들은 연구원들의 안내를 받아 탐사선 조립동과 통제동, 박물관 등 우주탐사 관련 시설을 둘러보며 실제 우주탐사 임무가 어떻게 준비되고 운영되는지 생생하게 확인했으며, 특히 현직 연구원들의 강연은 학생들에게 우주과학을 한층 가까운 현실로 느끼게 했다.

아울러 태양계 탐사와 우주탐사선 개발은 물론, 먼 우주에서 탐사선의 위치와 이동 경로를 파악하는 심우주 항법, 천체관측 등 전문적인 연구 분야를 접하고 직접 질문과 답변을 주고받으며 궁금증을 풀었다.

이번 캠프가 단순한 해외 견학에 머물지 않았다는 점도 눈길을 끈다.

국립대구과학관은 프로그램과 일정을 기획하고 해외 과학기술 협력망을 활용해 JPL 연구원 섭외와 내부 견학 일정을 조율했다. 관련 분야 연구원의 현장 해설과 진로 상담까지 지원하며 과학문화 전문기관의 역할을 했다.

해외 현장 체험에 앞서 사전교육도 두 차례 진행했다. 우주탐사의 기초 지식과 로켓의 작동 원리를 교육하고 태양 관측과 화약 로켓 발사 실험을 실시해 학생들이 현지에서 보고 듣는 내용을 더욱 깊이 있게 이해하도록 했다.

캠프를 마친 뒤에는 달성군청에서 결과발표회를 열어 조별로 인상 깊었던 방문 장소와 활동 경험, 캠프를 통해 새롭게 알게 된 점 등을 발표했다. 해외에서 보고 배운 경험을 서로 나누며 각자의 관심 분야와 미래 진로를 구체화하는 시간도 가졌다.

이난희 국립대구과학관장은 "이번 캠프는 청소년들이 세계적인 우주과학 연구 현장을 직접 경험하고 우주 분야 전문가들과 만나 자신의 진로를 구체적으로 생각해 볼 수 있었던 의미 있는 기회였다"며, "앞으로도 달성군, 달성교육재단과 긴밀히 협력해 지역 청소년들이 과학기술 분야의 꿈을 키우고 미래 우주과학 인재로 성장할 수 있도록 다양한 교육·체험 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.

국립대구과학관은 천문대 망원경을 활용한 천체관측 등 우주 분야 교육·체험 프로그램도 운영하고 있다.

이번 캠프는 지역 청소년들에게 세계적인 우주과학 현장을 경험하게 했다는 점에서 의미가 크며. 미국 우주탐사 현장에서 마주한 경험이 단순한 추억을 넘어 미래 과학기술 인재로 성장하는 출발점이 될 수 있을지 기대를 모은다.