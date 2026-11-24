자연과 마을 속에서 배우는 농어촌학교의 특색 교육과정과 폭넓은 경비 지원 혜택을 앞세운 전북특별자치도교육청의 2027학년도 전북유학생 모집이 시작된다.

전북교육청은 오는 26일부터 12월 2일까지 2027학년도 전북유학생을 모집한다고 24일 밝혔다.

전북유학은 도시 학생들이 전북 농어촌학교에서 생태·예술·미래역량 중심의 맞춤형 교육을 받으며 성장할 수 있는 프로그램으로, 2022년 27명으로 출발해 올해 2학기 48개교 354명으로 꾸준히 규모를 키웠다.

가장 눈에 띄는 장점은 장기적이고 실질적인 경비 지원이다. 가족체류형 기준으로 전북교육청이 1인 월 30만원, 2인 40만원, 3인 이상 50만원을 최대 9년간 지원한다. 여기에 전북도와 시군이 1인당 월 20만원을 최대 3년간 별도로 보태 학부모의 경제적 부담을 덜어준다.

▲전북유학 자료사진. ⓒ

학생과 가족의 여건에 맞춘 거주 선택지도 넓어졌다. 이번 모집에서는 부모의 고향에서 조부모나 외조부모 등 친인척과 함께 지내며 학교에 다니는 '고향유학형'이 새롭게 도입됐다. 이에 따라 거주유형은 기존 △가족체류형 △홈스테이형 △유학센터형에 고향유학형까지 모두 4가지로 확대됐다.

학교별 특색 있는 교육과정도 전북유학의 강점으로 꼽힌다. 이번 모집에는 기존 운영학교 46개교와 신규 희망학교 44개교 등 모두 90개교가 참여해 학생의 관심과 적성에 맞는 학교를 고를 수 있다.

대표적으로 △군산 대야초는 댄스·우쿨렐레·난타 등 1인 1예술 활동과 주 1회 탁구수업 및 여자탁구부를 운영하고 △임실 삼계초는 학생이 직접 영상 기획과 촬영, 영화 제작에 참여하는 '우리가 만드는 영화' 프로그램을 진행한다. △진안 진성중은 우주과학 독서캠프와 인공지능(AI) 메이커 실습, 자율융합 프로젝트 등 미래 역량 중심의 교육과정을 갖췄다.

모집 대상은 공고일 기준 전북 외 지역에 6개월 이상 거주하거나 재학 중인 2027학년도 초등학교 1학년 입학 예정자부터 중학교 3학년 학생이다.

서울 지역 학생은 재학 중인 학교를 통해 서울특별시교육청에 신청하면 되며, 서울 외 지역 학생은 전북유학 누리집 자료실에서 신청서를 내려받아 전북교육청 담당자 이메일로 제출하면 된다.

천호성 교육감은 "전북의 농어촌학교에는 자연과 마을을 배움의 공간으로 활용하는 특별한 교육적 가치가 있다"며 "고향유학형을 비롯해 학생과 가족의 다양한 여건에 맞는 거주유형과 학교별 특색 교육과정을 통해 더 많은 학생이 전북에서 배우고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.