최근 스마트(AI) 안경 등 첨단 전자기기를 이용한 시험 부정행위가 사회적 문제로 확산되는 가운데 전북특별자치도교육청이 학교 현장의 고민을 덜고 고교 시험의 공정성을 지키기 위한 해법 모색에 나섰다.

전북교육청은 24일 오후 2시 우석대학교 문화관 아트홀에서 도내 고등학교 교감과 평가 담당 교사, 교육지원청 장학사 등 260명이 참석한 가운데 학생평가 운영과 선행교육 예방을 위한 연수를 열었다.

2학기 2차 정기시험을 코앞에 두고 학교 현장이 곧바로 적용할 수 있는 실질적인 시험 관리 방안을 공유하는 자리다.

이날 자리에서는 최근 논란이 커지고 있는 스마트(AI) 안경 등 전자기기 부정행위를 어떻게 막을지가 핵심 화두로 다뤄졌다.

교육청은 시험장 감독 시 주의해야 할 사항과 부정행위가 적발됐을 때의 처리 절차를 담은 대응 매뉴얼을 안내하며, 나날이 교묘해지는 신종 부정행위에 학교가 흔들리지 않고 대응할 수 있도록 현장 대처 방안을 점검했다.

학교 시험의 신뢰도를 떨어뜨리는 선행출제를 막기 위한 실전 점검도 병행됐다.

경기도 와우고등학교 한정택 교사가 강사로 나서 공교육정상화법의 핵심 내용과 출제 시 유의 사항, 학교 자체 점검 방법을 설명했다.

▲24일 2학기 기말고사가 치러지는 한 고등학교에서 선생님이 금속탐지기를 이용해 시험 감독을 하고 있다. ⓒ연합뉴스

참석자들은 실제 학교 시험 원안지를 들여다보며 문항별로 교육과정 범위를 벗어난 선행출제가 있는지 직접 분석하고, 성취기준과 문항의 연계성을 따져보는 실습을 진행했다.

전북교육청은 이번 연수를 계기로 학교별 시험 점검 체계를 다듬고, 학교마다 제각각인 평가 관리 편차를 줄여 공정한 시험 문화를 뿌리내릴 방침이다.

임산 중등교육과장은 "학생평가의 공정성과 신뢰는 학생의 배움과 성장을 뒷받침하는 교육의 기본"이라며 "학교의 선행출제 예방 역량을 높이고 모든 학생이 교육과정 안에서 공정하게 평가받는 학교 문화를 만드는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.