화순군이 제5차 국가철도망 구축계획에 '광주~화순 광역철도' 사업 반영을 촉구하는 범군민 서명운동에 들어갔다.

24일 군에 따르면 서명운동은 전날부터 시작돼 오는 12월 4일까지 관내 각 사회단체와 읍·면 이장단 중심으로 진행될 예정이다.

'광주~화순 광역철도'는 광주 도시철도 1호선 소태역과 화순전남대학교병원을 연결하는 광역철도 사업으로, 출퇴근·통학·병원 진료 등 일상적 이동 편의와 광주·화순을 하나의 생활권으로 연결하기 위해 추진되고 있다.

▲화순군이 재5차 국가철도망구축계획에 '광주~화순 광역철도' 사업 반영을 촉구하는 범군민 서명운동을 시작했다.2026.11.23ⓒ화순군 제공

특히 군은 상습적인 도로 정체 해소와 화순전남대병원 및 백신·바이오·반도체 연계 교통수요에 대응하기 위해 제5차 국가철도망 구축계획 반영이 필요하다고 강조하고 있다.

이와 관련 군은 23일 오후 전남광주통합특별시 동구와 함께 광주~화순 광역철도의 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하는 공동선언문을 발표했으며, 이를 중앙부처에 공식 건의할 방침이다.

임지락 군수는 "광주~화순 광역철도는 군민의 이동 편의를 높이고 광주와 화순을 긴밀하게 연결할 중요한 교통 기반시설"이라며 군민들에게 적극적 참여를 당부했다.

한편, 서명 장소는 군청(청사 입구·행복민원과)과 13개 읍·면 행정복지센터를 비롯해 보건소, 어울림센터, 군민종합문화센터, 고인돌시장 입구, 국민은행 사거리, 화순전남대병원 입구 등 주요 거점에 마련됐다.