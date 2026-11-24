전북 완주군에 새롭게 둥지를 튼 귀농·귀촌인들이 지역 주민들과 어우러지며 진짜 이웃으로 뿌리내리기 위한 다채로운 소통의 장을 열었다.

완주군은 지난 23일 귀농귀촌지원센터에서 '2026년 완주군 귀농귀촌인 화합한마당'을 개최했다. 이날 자리에는 귀농·귀촌인과 지역 주민 300여명이 한데 모여 장기자랑으로 흥을 돋우고 직접 담근 김장김치를 나누며 상생의 정을 다졌다.

행사는 식전 공연과 김장 시연으로 문을 연 뒤 개회식과 성과 유공 표창, 화합한마당, 후원 물품 전달식 순으로 이어졌다.

개회식에서는 정용준 귀농귀촌협의회장의 환영사에 이어 유희태 완주군수와 성중기 완주군의회 의장의 축사가 전해졌으며, 지역 정착과 귀농·귀촌 활성화에 이바지한 유공자들에게 표창이 수여됐다.

▲전북자치도 완주군 귀농귀촌인 화합한마당 행사에서 참석자들이 퍼포먼스를 하고 있다.ⓒ

특히 귀농·귀촌인들이 직접 무대에 올라 선보인 노래와 춤 등 다채로운 장기자랑은 지역민과의 벽을 허물며 행사장의 열기를 한껏 끌어올렸다.

단순한 친목 도모를 넘어 지역사회에 온기를 더하는 나눔 활동도 빛났다. 귀농귀촌협의회 여성국 회원들이 직접 버무려 담근 김장김치는 완주 관내 13개 읍면의 소외된 이웃들에게 전달돼 훈훈함을 더했다.

정용준 귀농귀촌협의회장은 "귀농귀촌인과 지역민이 함께 어울리고 이웃사랑까지 실천한 뜻깊은 자리였다"고 말했다.

유희태 완주군수는 "귀농귀촌인은 우리 농촌의 소중한 이웃이자 미래"라며 "귀농귀촌인이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.