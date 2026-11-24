경기 광주시가 '제12회 2026 올해의 사회관계망서비스(SNS)'에서 기초 지방자치단체 부문 블로그 최우수상을 수상했다고 24일 밝혔다.

한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 이번 시상은 기업과 공공기관의 SNS 활용도와 시민 소통 역량 등을 종합적으로 평가해 우수 기관을 선정한다. 시상식은 지난 23일 서울 한국프레스센터에서 열렸다.

▲박관열 광주시장(가운데) '2026 올해의 SNS' 블로그 부문 최우수상 수상 기념촬영 ⓒ경기 광주시

광주시 공식 블로그는 시정 주요 정책과 생활 밀착형 행정 정보, 지역 문화·관광 콘텐츠 등을 시민 눈높이에 맞춰 전달하고, 시의성 있는 정보와 가독성 높은 콘텐츠로 시민들의 정책 이해도와 참여도를 높인 점에서 좋은 평가를 받았다.

시는 이번 수상을 계기로 공식 블로그 등 디지털 소통 채널을 강화하고 시민과의 양방향 소통을 확대할 계획이다.

박관열 시장은 "디지털 홍보를 통한 시민 소통 노력이 대외적으로 인정받아 뜻깊다"며 "앞으로도 시정 소식과 유익한 생활 정보를 신속하고 정확하게 전달하겠다"고 말했다.