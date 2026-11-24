전북 부안군이 행중교 교량공사로 30일부터 내년 7월 31일까지 기존 도로의 차량 통행을 전면 통제하고 인근 우회도로를 운영한다.

부안군은 고부천유역 홍수방지대책사업 2공구 공사를 차질 없이 진행하기 위해 이같이 결정했다고 24일 밝혔다.

통제 기간 차량은 용암로에서 황금무인텔과 하장4교를 거쳐 부평로(부안→백산 방향)로 이어지는 약 2km 구간의 우회도로를 이용해야 한다.

군은 안전한 통행환경을 마련하기 위해 우회도로 연결구간의 콘크리트 포장을 마치고 교통안전시설물을 설치하고 있다.

▲부안 행중교 교량공사 차량 우회 노선. ⓒ

부안군은 부안경찰서, 전북지방환경청 등과 현장 최종 점검과 협의를 마치는 대로 30일부터 본격적인 통제와 우회도로 운영에 들어갈 예정이다.

도로 통제에 따라 대중교통 운행에도 일부 변화가 불가피하다. 행상~금정 구간을 오가는 농어촌버스는 우회도로를 이용하면서 약 4분가량 운행이 지연될 것으로 예상돼 운행업체와 시간표 조정을 협의하고 있다.

부안군 관계자는 "행중교 교량공사와 안전한 교통환경 조성을 위해 불가피하게 교통 통제를 실시하게 됐다"며 "공사 기간 안내된 우회도로를 이용해 주고, 변경되는 버스 운행 정보 등 교통 안내 사항에도 관심을 가져달라"고 당부했다.