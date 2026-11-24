ⓒ양주시

◇청년성장프로젝트 ‘수상한 사람들’, 재난예방 영상공모전 대상 후보

‘청년성장프로젝트’ 프로그램인 ‘수상한 사람들’에 참여한 청년들이 행정안전부 주최 ‘2026년 재난예방 사진 및 영상 공모전’ 영상 부문에서 심사점수 1위를 기록하며 대상 후보작에 선정됐다.

고용노동부 공모사업으로 추진 중인 청년성장프로젝트는 미취업 청년의 구직 단념을 예방하고 원활한 사회 진입을 돕기 위해 진로 탐색, 취업 역량 강화, 청년 간 교류 등 다양한 맞춤형 프로그램을 지원하는 사업이다.

이 가운데 ‘수상한 사람들’은 사진·영상 공모전 참여를 통해 청년들의 창의성과 콘텐츠 제작 역량을 높이고, 취업 준비를 위한 포트폴리오 제작 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

이번 공모전에는 양주시청년센터 창업사무실 입주기업인 엠더블유스튜디오의 홍승우 대표가 멘토로 참여해 청년성장프로젝트 참여자 7명과 함께 영상 작품을 제작·출품했다.

출품작인 “재난문자, 확인하셨나요?”는 심사 결과 88.60점을 받아 영상 부문 1위를 기록했으며, 현재 최종 대상 선정을 위한 대국민 온라인 투표가 진행 중이다.

국민투표는 오는 12월 3일까지 국민생각함 누리집에서 참여할 수 있으며, 투표 결과를 반영해 최종 수상작이 결정될 예정이다.

◇2027년 새해농업인실용교육 운영…교육생 모집

양주시는 급변하는 농업환경에 대응하고 농업인의 현장 문제 해결 능력과 경영 역량을 높이기 위해 ‘2027년 새해농업인실용교육’을 운영하고 교육생을 모집한다.

이번 교육은 2026년 12월 14일부터 2027년 1월 22일까지 진행되며, 영농기술·농촌자원·경영기술 등 3개 분야 17개 과목으로 구성됐다. 모집 인원은 총 755명이다.

특히 2027년 농업 동향과 국정과제에 연계한 교육을 강화하고, 농업인의 교육 수요를 반영해 친환경 벼 재배, 도시치유농업의 이해, 시설원예 스마트팜, 농식품 가공, 애호박, 딸기 등 6개 신규 과정을 개설했다. 이를 통해 농업인들이 새로운 농업기술과 정보를 습득하고 영농현장에 적용할 수 있도록 실용 중심의 교육을 운영할 계획이다.

교육 참여를 희망하는 농업인은 12월 11일까지 구글폼을 통해 신청하면 된다. 교육 일정과 과목 등 자세한 사항은 양주시농업기술센터 카카오톡 채널 또는 농촌자원과 기획교육팀으로 문의하면 된다.