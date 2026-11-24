전북특별자치도교육청과 부안군이 학령인구 감소와 지역소멸 위기에 맞서 해상풍력 전문인력 양성과 전북유학 정주여건 개선 등 지역 맞춤형 교육협력에 힘을 모으기로 했다.

24일 부안군청 대회의실에서 열린 교육협력 정책간담회에는 천호성 전북교육감과 권익현 부안군수, 이현기 부안군의회 의장, 문형심 부안교육지원청 교육장 등이 참석해 지역 교육 현안과 공동 대응 방안을 논의했다.

부안은 현재 유치원 17개교와 초등학교 18개교, 중학교 12개교, 고등학교 7개교 등 모두 54개 학교에 3443명의 학생이 재학 중이다.

지난 2024년 교육발전특구 시범지역으로 선정돼 188억원을 투입하고 있는 데 이어, 최근 교육부의 '2027년도 교육혁신선도지역' 공모에서도 소규모학교 혁신을 핵심으로 하는 1유형에 선정돼 연간 최대 20억원씩 최장 5년간 재정 지원을 확보했다.

양 기관은 이를 발판 삼아 '부안 온마실, 배움이 이어지고 사람이 머무는 글로컬 교육도시'를 비전으로 교육생태계 조성에 속도를 낼 계획이다.

▲전북자치도 부안군과 교육협력 정책간담회에 나선 천호성 전북특별자치도교육감이 24일 열린 간담회에 앞서 권익현 부안군수와 기념촬영을 하고 있다. ⓒ도교육청

이날 부안군은 지역 전략산업과 연계한 미래인재 양성 방안을 핵심 과제로 제시했다. 부안·고창 해역에 2.46GW 규모의 서남권 해상풍력 단지가 들어서면 운영 인력만 500명 이상 필요할 것으로 내다보고, 전북자동차고를 해상풍력 운영·유지보수 전문인력 양성 거점학교로 육성해 달라고 요청했다.

이를 위해 학과 개편과 실습장 구축, 전문교원 배치 등 종합적인 지원을 건의했다. 아울러 △부안 창의예술미래 교육센터 추진 △변산초 학교복합시설 건립 △격포초 내 기존 어린이집 건축물의 다함께돌봄센터 무상사용 허가 등도 함께 협의했다.

부안교육지원청은 농촌유학 확대를 위한 주거 인프라 확충을 주요 현안으로 꺼냈다. 현재 곰소초와 변산초에서 전북유학을 운영 중인 가운데 영전초와 변산서중 등 신규 희망학교가 거주시설 확보를 기다리고 있기 때문이다.

지원청은 빈집 정비사업과 귀농·귀촌 정책을 연계해 유휴주택을 활용하고 가족형 주거시설을 신축하는 등 안정적인 정주여건 마련에 부안군이 적극 나서달라고 요청했다.

이와 함께 지역 내 청소년쉼터 부재에 따른 가출청소년 일시보호체계 구축과 부안고 진입로 통학안전 시설 개선도 제안했다.

▲전북특별자치도교육청과 부안군이 24일 부안군청에서 교육협력 정책간담회를 개최했다. 간담회에 앞서 양 기관 참석자들이 협력을 다짐하며 손을 맞잡은 채 기념촬영을 하고 있다. ⓒ도교육청

천호성 교육감은 "해상풍력 산업과 연계한 전문인력 양성은 부안 학생들이 지역에서 배우고 일하며 정착해 살아갈 수 있는 선순환 구조를 만드는 길"이라며 "전북자동차고를 중심으로 교육과정을 마련하고, 청소년 보호 등 학생들의 배움과 안전을 위한 교육환경을 부안군과 함께 적극적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.

부안군 관계자는 "교육은 지역의 미래를 결정하는 중요한 기반인 만큼 교육청과의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "교육혁신선도지역 선정을 계기로 지역의 교육자원을 적극 활용하고 교육과 돌봄, 진로 등 다양한 분야에서 실질적인 협력사업을 추진해 아이 키우기 좋은 교육도시 부안을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.