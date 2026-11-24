▲ⓒ임실군

전북 임실군이 고품질 쌀의 안정적 생산을 위해 2026년산 벼 정부보급종 신청을 받는다.

정부보급종은 엄격한 종자 검사와 품질관리를 거친 우량종자로, 순도와 발아율이 높아 수량 증대 효과가 크다.

24일 임실군에 따르면 올해 공급 대상은 신동진, 신동진1, 동진찰, 해담, 수광1 등 5개 품종으로 총 물량은 약 86톤이다.

임실군 내 벼 재배를 희망하는 농업인이면 누구나 신청할 수 있다.

일반신청은 오는 12월 18일까지 읍·면 농업인상담소에서 진행되며, 잔량은 내년 2월 1일부터 재고 소진 시까지 국립종자원 종자민원서비스 누리집이나 보급종 대표번호를 통해 개별 신청하면 된다.

2026년산 벼 보급종은 전량 미소독 종자로 공급된다.

국립종자원의 수송 지시가 완료된 이후에는 품종과 수량 변경이나 취소가 불가능해 신청 전 면밀한 검토가 필요하다.

일반신청 물량은 내년 1월 11일부터 3월 31일까지 신청 시 지정한 관할 지역농협을 통해 공급되며, 대금은 수령 시 납부한다.

개별 신청분은 내년 2월 1일부터 입금 확인 후 방문 수령 또는 택배 발송된다.