국회 예산결산특별위원회의 내년도 예산안 심사가 본격화된 가운데, 전춘성 진안군수가 지역 숙원사업 해결과 재정 부담 완화를 위해 직접 여의도 국회를 찾으며 총력전에 나섰다.

전 군수는 24일 국회를 방문해 한병도 더불어민주당대,이광재 국회 예산결산특별위원장, 안호영 의원과 면담을 갖고, 진안군 미래 발전과 군민 안전에 직결된 2027년도 주요 현안사업의 국가예산 반영을 강력히 건의했다.

이날 면담에서 전 군수는 군의 시급한 현안 사업들의 당위성을 조목조목 설명하며 국회 차원의 전폭적인 지원과 협조를 요청했다.

▲ⓒ전춘성진안군수가 국회를 방문해 한병도 더불어민주당대표, 이광제 국회 예산예산결산특별위원장, 안호영 국회의원과 면담

건의 목록에는 신규사업 3건과 기금 편성 1건 등 총 4개 핵심 사업이 이름을 올렸다.

먼저 신규 국비 사업으로는 △완주 소양~진안 부귀 국도 건설사업(1,037억 원) △양명 자연재해위험개선지구 정비사업(146억 원) △진안군 매립장 순환형 매립시설 정비사업(132억 원) 등 총 1,315억 원 규모의 사업 반영을 요청했다.

열악한 도로망 확충부터 군민 생명·재산 보호, 환경 인프라 개선까지 지역 현안을 두루 담은 구성이다.

특히 전 군수는 환경기초시설 설치사업과 연계된 금강수계관리기금의 추가 편성 필요성을 비중 있게 강조했다.

전북도민의 식수원인 용담호와 금강의 수질 보전을 위해 지속적인 환경 투자가 필수적임에도 기금 지원이 제때 이뤄지지 않아 열악한 군비 부담이 가중되고 있다는 현장의 어려움을 전달한 것이다.

이에 진안군은 2027년 금강수계관리기금 전체 190억 1천만 원 편성을 요청하는 한편, 이 가운데 진안군 관련 사업비 110억 6천만 원이 반드시 반영될 수 있도록 각별한 관심을 당부했다.

전춘성 군수는 "군민의 삶과 직결된 핵심 사업들이 내년도 국가예산에 한 푼이라도 더 반영될 수 있도록 국회와 관계부처를 수시로 찾아 설명하고 있다"며 "마지막 예산 심의가 끝날 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 전략적으로 대응해 군민들이 피부로 느낄 수 있는 값진 성과를 반드시 거두겠다"고 밝혔다.