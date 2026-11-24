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◇마산도서관, 어린이 독서체험 ‘한 장 한 권, 2027 독서 달력 공방’ 운영

마산도서관이 연말을 맞아 관내 초등학생들을 대상으로 새해 독서 계획을 세우고 독서 소품을 제작하는 어린이 체험 프로그램 ‘한 장 한 권, 2027 독서 달력 공방’을 운영한다.

이번 프로그램은 12월 11일 오후 3시 마산도서관 3층 다목적실 에서 열리며, 어린이들이 한 해를 마무리하고 다가오는 2027년을 책과 함께 맞이할 수 있도록 기획됐다.

참여 어린이들은 1월부터 12월까지 매월 읽고 싶거나 기억에 남는 그림책 한 권씩을 선정해 무지 탁상달력의 한 장 한 장에 직접 그림으로 표현하며 세상에 하나뿐인 나만의 독서 달력을 완성한다.

특히 이번 체험은 참여 어린이들이 사전에 12권의 그림책 목록을 정해 오거나, 개인 소장 도서 및 자료실 열람 도서를 직접 골라 참여하는 방식으로 진행되어 단순한 만들기 체험을 넘어 스스로 책을 탐색하고 내용을 표현하는 능동적인 독서 경험을 제공할 것으로 기대된다.

모집 대상은 관내 초등학생 3~6학년 40명이며, 24일 오전 10시부터 김포시통합예약사이트 및 마산도서관 방문을 통해 선착순으로 신청할 수 있다.

자세한 사항은 마산도서관 홈페이지를 참고하거나 마산도서관으로 문의하면 된다.

◇‘청년의 일과 삶을 묻다’시리즈2 국회토론회 개최

김주영 국회의원(더불어민주당 김포시갑)과 한국노총 성수유니온랩이 공동주최하는 청년의 일과 삶을 묻다 시리즈2 : ‘청년 노동 정책 어디로 가야하나’ 국회토론회가 25일 오후 2시 국회의원회관 제8간담회의실에서 개최된다.

2차 토론회에서는 발제자로 송다미 김주영 의원실 비서관, 김기홍 한국노동연구원 패널데이터연구실 실장, 유민상 한국청소년정책연구원 청년정책분석평가센터 정책기획팀장이 참석해 청년 취업난과 노동시장 이중구조, 노동권 보호의 사각지대 등을 종합적으로 살펴보고, 정책 개선 방향과 구체적인 입법과제를 모색한다.

좌장은 봉건우 더불어민주당 상근부대변인이, 토론자로는 전수경 노동건강연대 활동가, 김다정 청년유니온 집행위원, 이재정 중앙대학교 불안정노동과 사회정책 랩 연구원, 최문석 한국경영자총협회 청년ESG팀장, 정태교 한국노총 조직확대사업단 국장, 최윤미 고용노동부 청년고용기획과 과장이 참여해 청년 고용과 노동권 보호를 위한 정책 대안을 논의할 예정이다.